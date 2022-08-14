玻璃樽徵費 擬加回收商補貼 政府料回收率升至五成 環團憂非按樽制難達標

明報記者 馬耀森

環署：合約價無關徵費水平

環保署回覆本報查詢時表示，政府現時委聘的承辦商收集和處理廢玻璃容器所收取的服務費，是按照玻璃管理合約內定價表的價目，以及承辦商每月所交付的回收玻璃物料量計算，有關價目是由承辦商在投標時自行訂定，與容器循環再造徵費水平無關。

明年首季徵費 每公升0.98元 政府料年收1億元可回本

為實施玻璃飲料容器生產者責任計劃，立法會2016年通過法例，訂立規管框架。政府今年6月向立法會提交《受規管物品規例》，建議收費水平為每公升0.98元，目標是在明年首季全面實施。政府預計落實徵費後，每年玻璃樽徵費會為庫房帶來約1億元額外收入，並認為可收回成本。本報以每個玻璃樽容量700毫升、樽身500克推算，每個樽收費約0.686元，每公噸（約2000個玻璃樽）玻璃樽回收成本約1372元。

政府於2017年聘請承辦商回收港島、新界及九龍的玻璃樽，兩張合約分別於2017年11月（港島及新界）及2018年5月（九龍）起生效。環保署數字顯示，2018至2021年，政府向兩間承辦商支付1.42億元，收集玻璃樽共6.5萬公噸，平均每公噸約2180元，較政府估算徵費計劃的回收成本價格，亦即本報推算的1372元高約59%。

另外，2020年廢玻璃樽回收率為20.5%，2019年則為22.3%，屬近年高位，與徵費計劃目標約五成回收率仍有距離（見圖）。

近年回收率最高22%

投得九龍回收玻璃樽合約的香港玻璃再生有限公司，其行政部經理葉永豪表示，近兩三年回收玻璃樽的數量不穩定，包括受2019年社會事件影響，曾一度停收玻璃樽，之後受疫情影響，外出市民大減，酒吧等場所長時間停業，回收量一直不穩，到去年底逐漸回升，但今年第五波疫情爆發後回收量又急降，近月疫情紓緩，社交措施放寬，回收量好轉，現時每月回收量約600多公噸，但仍較疫情前下跌兩三成。

稱買回收桶及運輸成本高 業界憂補貼難填成本

葉永豪說，目前九龍有1000多個回收點，都是由他的團隊落區游說餐廳及酒吧放置回收桶，「一間一間傾番嚟，每個回收點背後有血有汗」。他說明年落實垃圾徵費，預料市民會加強分類回收，玻璃樽棄置量會上升，估計九龍還有2000多個回收點需設置回收桶，包括持酒牌食肆、三無大廈等，預料購買回收桶牽涉大筆費用，運輸成本亦會大增，擔心政府補貼水平偏低，不足以收回成本，影響回收率。

至於投得新界及港島回收玻璃樽合約的碧瑤集團未有透露回收成本。該公司稱現時新界及港島共有約2000個玻璃樽回收點，認為回收點數量愈多，大眾愈容易接觸到「回收信息」，且更方便市民回收，有利回收率進一步提升。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，政府委託承辦商回收玻璃樽多年，惟回收率最高只有約兩成，反映補貼金額未能提供足夠「彈藥」予回收商提升回收率。另外，他預期明年落實徵費後，由於計劃並非採用按樽制度，回收誘因大減，認為制度存在缺陷，擔心即使提高徵費金額，仍難以達到回收率五成的目標。

（城市保育）