理大內首案控方結案：校內現「同一項大型暴動」 科學館被捕者 爭議未證參與理大暴動

被告依次為陳俊邦（21歲）、陳頌欣（17歲）、郭添明（20歲）、羅健洋（16歲）、李日朗（21歲）及袁太林（21歲），同被控於2019年11月17至18日在理大、暢運道與科學館道一帶連同其他人參與暴動。

控方指暴動高流動 惟非所有在內者均參與

控方陳辭稱，警方已多次呼籲理大內的人離開，否則可視為參與暴動，警方11月17日晚上7時起圍封理大，故暴動在校內發生。控方引述終院案例稱，暴動具高度流動性，在理大內的示威者可在不同位置參與暴動，故不能把整體分拆，僅指部分地方出現暴動。控方舉例，某街道發生暴動，前批人負責投擲汽油彈、後排人逃跑，兩批人均被視作參與暴動。惟控方亦指出，並非所有在理大內的人均有參與，亦要視乎是否有足夠證據支持。就身分辨認方面，控方認為閉路電視片段顯示17人進入科學館，最終17人被捕；另有保安作供稱，只有17人曾進入科學館，反映沒有其他人沿路進入。

辯方：前後片段相隔數小時 非屬同一暴動

代表陳俊邦的大律師蘇俊文稱，控方播放的片段顯示理大情况，如11月17日晚有裝甲車被燒、18日凌晨出現水炮車等，惟這些片段並非連續發生，而是相隔數小時，反映警方期間有休息及停頓，「流動性似乎斷咗」，故辯方認為暴動是在不同時間、不同位置發生，並非出現一個「大暴動」。

蘇又認為，雖然新聞片段顯示一群人從理大逃出，但他質疑鏡頭未有覆蓋所有範圍。蘇更指出，當日有科學館職員如常上班，反映「唔係好似萬里長城咁」完全封閉，認為被告不一定由理大進入科學館。

代表李日朗的辯方大律師關文渭提及，警方在科學館搜出的垃圾袋藏有示威裝備，控方指稱由突圍的17人棄置，他質疑是否屬唯一不可抗拒的推論。另有辯方大律師稱，11月15日政府公告提及正搶修交通，市民仍有出行權利，認為並非如控方所言警方一早呼籲市民不要前往理大。

官問離開者有否非法集結 辯：目的離開無意鼓勵

區院暫委法官黃士翔向辯方提出關注，理大內設有物資站、食物等，是否可把理大內各位置的暴動串連成「大暴動」。辯方均認為，理大內有記者、被困者、受催淚彈影響而需要救助的人等，故物資站不一定用來支援暴動。

黃官問及，離開理大的人是否有參與非法集結？辯方一致認為，他們目的是離開，沒參與或鼓勵暴動的意圖。黃官亦提出，有被告供稱不想被捕，故跟從其他示威者離開理大，變相成為一分子；辯方則重申，被告有可能為了「保住清白之身」，不想被捕而離開，因此不能作出犯罪的推論。

另外，同涉理大突圍後進入科學館的案件，一名案發時18歲的高級文憑女學生前日認罪，押後至9月2日判刑，為首宗承認於理大內參與暴動。同案6人則不認罪，排期於2023年1月3日開審，料需時25日。

【案件編號：DCCC191、192、195、197、199、202/21】

明報記者

（反修例風暴）