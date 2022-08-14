入境處接27滯瓊港人求助 有稱已禁足6日

滯留者：入境處着問深圳 又轉介駐粵辦

滯留海口的陳小姐稱，與3名同事因公幹於本月1日抵達三亞，其後因應三亞持續出現確診案例，故同月3日轉往海口。惟因應三亞疫情爆發，她說海口亦實施靜態管理，其間市民不能外出。以她為例，已逗留在酒店6日，其間除檢測外不能外出。她說，多個地區政府如成都、上海及南京等已於上周四（11日）派包機到當地接送其居民離開，惟港府至今未有消息。她稱，原打算經深圳再透過回港易抵港，並曾拜託在港家人致電入境處查詢有關事宜，惟入境處着其向深圳當局查詢，其後又將個案轉介至駐粵辦，令她無所適從。

稱至少63人冀派包機 處方：續保聯繫

她又說，從網上群組得悉滯留海南省的港人至少有約63人，部分位處三亞及海口，當中有人需趕回港開學。她並稱昨日有來自各省的居民對當地安排感不滿，在酒店內抗議。此外，她又稱根據港府昨日最新通知，若當地港人沒特別醫療需要，需等待內地當局最新通知。

她認為有關資訊非常混亂，至今未獲任何部門回覆確實回港日期及詳情，並對回港遙遙無期感憂慮，期望港府可行的話盡快伸出援手，幫助他們離開當地。

入境處稱，該處及駐粵辦會繼續與求助人保持密切聯繫，積極跟進事件並按求助人意願提供一切可行協助，若在外香港居民需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線。

（新冠疫情）