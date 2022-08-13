【Emily】鄉局研究中心「完成歷史任務」 劉業強話無關姑丈薛浩然「酬庸論」

【明報專訊】新界鄉議局星期三（10日）向成員發信，話經主席劉業強同副主席林偉強、莫錦貴商議後，決定撤銷「新界鄉議局研究中心」。2014年成立嘅研究中心，主任係劉業強嘅姑丈薛浩然（小圖），佢近日拍片批評今年授勳、行政會議名單係政治酬庸，有說法認為研究中心被廢，係鄉議局要同薛「割席」。劉業強噚日同Emily講，原因係研究中心「完成歷史任務」，呢個時間處理只係「剛剛遇着啱啱」。
劉曾話姑丈言論唔代表鄉局
薛浩然評論授勳同行會成員名單後，劉業強曾發聲明，話薛嘅言論唔代表鄉議局。至於係咪因為呢件事而取消研究中心，劉業強話研究中心係父親劉皇發主理鄉議局時成立，當時見到唔少成員好新可能唔知道政策同歷史，而薛浩然就最有經驗；研究中心嘅出版都好有用，好多人參考新界條例、丁權等，但呢啲方面都寫得「七七八八」，新界最新發展係北部都會區，將來可能外判畀人研究。
薛浩然前日喺facebook交代「心中的話」，重申當年跟隨劉皇發參與鄉議局維護原居民合法傳統權益，至今40年，過去現在未來發表任何言論，除非獲鄉議局正式授權，否則全屬個人見解，與鄉議局同劉皇發家族無關，「若因此為他們今天帶來巨大的政治壓力，本人深感遺憾」。至於鄉議局有冇向佢交代取消研究中心嘅原因，薛浩然話暫時冇回應。