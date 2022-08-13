Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
港聞
2022年8月13日星期六
港聞二
上水掟磚案 兩青年暴動囚5年半 官讚清障者無名英雄 港警努力蒐證全球最佳
九七後高院審第三宗 被告不擬上訴刑期
不披露爆眼女資料 法援署：未經當事人同意
理大突圍女生認罪 區院陳廣池稱條例「掣肘」刑罰 官促修例 暴動少年可不索報告判刑
「例外罪行」未納暴動 律師：已涵藏械藏武
「搶犯」男生認暴動判教導所 官：量刑須顧少年福祉
「未能確定身分」 防暴警推跌記者裁無法追查
稱遭警毆說辭不一 運輸工索償敗訴
消息：政府研准黃碼者進商務展 業界指「3+4」幫助小 促交代免檢疫路線圖
為享「3+4」 有回港者8000元改機票延期返 機場簡化檢測流程 稱大部分人兩小時內離開
教局囑學校遇紅碼入內「即報警」 司法機構要求黃碼入法院前快測
有黃碼僱員被扣糧假被迫停工 議員接求助
被問紅黃碼出錯成因 黃志光：已即跟進運作暢順
專家倡無症狀同派藥 醫局：續按指引 有家庭醫生指初期難斷會否惡化 「無病徵亦派口服藥」
12院舍現個案近月新高 梁子超：或因BA.4/5佔比升
鏡騷墜屏 康文署：或涉裝工 稱金屬疲勞致斷索 警檢起重裝置
主辦單位：經工作室與舞蹈員合作
女警認洗黑錢索貸款 求情稱與夫離合多年
公屋平均輪候6年 微跌0.1 房署：季度輕微波動 公屋聯會料未見頂
楊潤雄離任資審委 前班子5人准「冷河期」任新職
林鄭等10前高官獲委太平紳士
涉數千萬元投資利益糾紛 麻將館合伙人捱斬 警拘4漢
小額錢債庭內持刀傷人 男子囚兩年半
公屋藏毒品武器 男子涉5罪被捕
尊子漫畫
【Emily】鄉局研究中心「完成歷史任務」 劉業強話無關姑丈薛浩然「酬庸論」
【Emily】煤氣賀160周年 研提供氫能
【Emily】白海豚出沒回升 最新40 多咗3條
【Emily】新城last day 洪綺敏話唔會入政府
【Emily】新民黨施俊輝做教局副局 葉劉：冇推薦 唔記得佢係黨員
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
上水掟磚案 兩青年暴動囚5年半 官讚清障者無名英雄 港警努力蒐證全球最佳
九七後高院審第三宗 被告不擬上訴刑期
不披露爆眼女資料 法援署：未經當事人同意
理大突圍女生認罪 區院陳廣池稱條例「掣肘」刑罰 官促修例 暴動少年可不索報告判刑
「例外罪行」未納暴動 律師：已涵藏械藏武
「搶犯」男生認暴動判教導所 官：量刑須顧少年福祉
「未能確定身分」 防暴警推跌記者裁無法追查
稱遭警毆說辭不一 運輸工索償敗訴
消息：政府研准黃碼者進商務展 業界指「3+4」幫助小 促交代免檢疫路線圖
為享「3+4」 有回港者8000元改機票延期返 機場簡化檢測流程 稱大部分人兩小時內離開
教局囑學校遇紅碼入內「即報警」 司法機構要求黃碼入法院前快測
有黃碼僱員被扣糧假被迫停工 議員接求助
被問紅黃碼出錯成因 黃志光：已即跟進運作暢順
專家倡無症狀同派藥 醫局：續按指引 有家庭醫生指初期難斷會否惡化 「無病徵亦派口服藥」
12院舍現個案近月新高 梁子超：或因BA.4/5佔比升
鏡騷墜屏 康文署：或涉裝工 稱金屬疲勞致斷索 警檢起重裝置
主辦單位：經工作室與舞蹈員合作
女警認洗黑錢索貸款 求情稱與夫離合多年
公屋平均輪候6年 微跌0.1 房署：季度輕微波動 公屋聯會料未見頂
楊潤雄離任資審委 前班子5人准「冷河期」任新職
林鄭等10前高官獲委太平紳士
涉數千萬元投資利益糾紛 麻將館合伙人捱斬 警拘4漢
小額錢債庭內持刀傷人 男子囚兩年半
公屋藏毒品武器 男子涉5罪被捕
尊子漫畫
【Emily】鄉局研究中心「完成歷史任務」 劉業強話無關姑丈薛浩然「酬庸論」
【Emily】煤氣賀160周年 研提供氫能
【Emily】白海豚出沒回升 最新40 多咗3條
【Emily】新城last day 洪綺敏話唔會入政府
【Emily】新民黨施俊輝做教局副局 葉劉：冇推薦 唔記得佢係黨員
上水掟磚案 兩青年暴動囚5年半 官讚清障者無名英雄 港警努力蒐證全球最佳
九七後高院審第三宗 被告不擬上訴刑期
不披露爆眼女資料 法援署：未經當事人同意
理大突圍女生認罪 區院陳廣池稱條例「掣肘」刑罰 官促修例 暴動少年可不索報告判刑
「例外罪行」未納暴動 律師：已涵藏械藏武
「搶犯」男生認暴動判教導所 官：量刑須顧少年福祉
「未能確定身分」 防暴警推跌記者裁無法追查
稱遭警毆說辭不一 運輸工索償敗訴
消息：政府研准黃碼者進商務展 業界指「3+4」幫助小 促交代免檢疫路線圖
為享「3+4」 有回港者8000元改機票延期返 機場簡化檢測流程 稱大部分人兩小時內離開
教局囑學校遇紅碼入內「即報警」 司法機構要求黃碼入法院前快測
有黃碼僱員被扣糧假被迫停工 議員接求助
被問紅黃碼出錯成因 黃志光：已即跟進運作暢順
專家倡無症狀同派藥 醫局：續按指引 有家庭醫生指初期難斷會否惡化 「無病徵亦派口服藥」
12院舍現個案近月新高 梁子超：或因BA.4/5佔比升
鏡騷墜屏 康文署：或涉裝工 稱金屬疲勞致斷索 警檢起重裝置
主辦單位：經工作室與舞蹈員合作
女警認洗黑錢索貸款 求情稱與夫離合多年
公屋平均輪候6年 微跌0.1 房署：季度輕微波動 公屋聯會料未見頂
楊潤雄離任資審委 前班子5人准「冷河期」任新職
林鄭等10前高官獲委太平紳士
涉數千萬元投資利益糾紛 麻將館合伙人捱斬 警拘4漢
小額錢債庭內持刀傷人 男子囚兩年半
公屋藏毒品武器 男子涉5罪被捕
【Emily】鄉局研究中心「完成歷史任務」 劉業強話無關姑丈薛浩然「酬庸論」
【Emily】煤氣賀160周年 研提供氫能
【Emily】白海豚出沒回升 最新40 多咗3條
【Emily】新城last day 洪綺敏話唔會入政府
【Emily】新民黨施俊輝做教局副局 葉劉：冇推薦 唔記得佢係黨員
prev
next