小額錢債庭內持刀傷人 男子囚兩年半

被告蔡文遨（現年37歲）報稱為水手。

妻糾紛致抑鬱 夫代出庭襲對家

韋官判刑時引述辯方呈交的求情信稱，被告在家人眼中勤奮孝順，朋友亦認為他單純和文靜，對其犯案行為感驚訝和錯愕；被告妻子（案發時為未婚妻）與事主柯嘉熹、陳啓軒及黃樂堯有金錢糾紛，受重度抑鬱困擾，被告當日代妻出席聆訊；另被告對此事感抱歉，稱僅因妻子遭遇而情緒失控，承諾不會再犯，冀盡快重返社會，照顧家人。

韋官稱被告預謀以刀傷人，審裁官雖建議他就柯、陳、黃騷擾其妻向警方報警，被告仍選擇自行解決問題，又稱柯、陳逃至緊急出口並關門後，被告踢門並非發泄，實為繼續施襲，絕不容許因些許挑釁而使用致命武器攻擊他人，斥責被告在法庭及審裁官席前私下執法，漠視法紀。

韋官表示，即使被告所犯罪行有違自身性格，惟案情嚴重，就算妻子受生意困擾亦不能訴諸武力，故兩項控罪均以監禁3年9個月為量刑起點；基於被告認罪，以及事件在同一場合和時間內發生，判處被告監禁兩年6個月，兩罪同期執行。

案情指出，傷者驗傷報告顯示，柯嘉熹左前臂分別有3處3至6厘米裂傷，近掌位置亦有3厘米裂傷。陳啓軒右手手指有兩處 1.5至2厘米裂傷。

【案件編號：DCCC 1076/21】