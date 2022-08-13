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楊潤雄離任資審委 前班子5人准「冷河期」任新職

【明報專訊】上屆政府5名問責官員在離職後一年的「過冷河」期內獲批准擔任新工作，其中3名政治助理轉投商界，包括在「洪門宴」中被口頭警告的發展局前政治助理馮英倫，上月底已加入香港航天科技集團擔任業務發展副總裁；前食物及衛生局長陳肇始及副局長徐德義分別重返港大執教和重返醫管局行醫，其中陳肇始上月初已以新身分出席港大活動。另外，由教育局轉任文體旅遊局長的楊潤雄上月1日起，已非候選人資格審查委員會成員。

陳肇始返港大 徐德義再行醫

前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會（委員會）認為在其建議的若干規限下，包括不應參與有關政府事宜的游說工作等，上述前官員的新工作不構成利益衝突，亦不預期有關工作會引起負面公眾觀感。

陳肇始於2012年加入政府前，曾任港大護理學院院長及醫學院助理院長，上月初她已現身港大醫學院沙宣道3號的新大樓開幕儀式。根據委員會資料，陳肇始於上月21日正式擔任港大護理學院教授，而其簡介、研究範疇等資料已上載至護理學院網頁。2017年加入政府前為九龍東醫院聯網總監和基督教聯合醫院行政總監的徐德義，於本月8日開始在醫管局擔任兼職顧問醫生。

赴洪宴收警告 馮英倫投航天科技

馮英倫上月26日起擔任香港航天科技集團的業務發展副總裁，職責包括管理主要客戶、管理業務發展團隊達至銷售目標、加強與客戶及主要持份者的關係等。馮英倫大學畢業後曾任時任行政會議員召集人梁振英的公務助理，加入政府前在香港資源控股旗下公司工作；他在今年初的洪為民生日會上被揭逗留逾4小時，並因曾飲酒而忘記有否除口罩，被時任特首林鄭月娥點名批評，他亦要接受口頭警告。

商經局長前政治助理馮海容則於周一（15日）起加入匯豐銀行，任職亞太區高級政策經理。勞福局長前政治助理馮興禮本月初在一間食品零售及批發公司「家健實業」任職營銷總監。

根據規定，除特首以外，各政治任命官員離職後有一年「過冷河」期，其間獲聘其他工作、擔任董事或合伙人，包括在任何商業或專業機構，或獨資或與他人合資經營任何業務或專業服務，須事先徵詢委員會意見。特首離任後「冷河期」為3年。

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