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公屋平均輪候6年 微跌0.1 房署：季度輕微波動 公屋聯會料未見頂

【明報專訊】本港公屋平均輪候時間從高位稍為回落。截至今年6月底約有24.2萬宗申請，其中一般申請者平均輪候時間為6年，較對上一季6.1年輕微下跌，至於長者一人申請平均輪候時間維持4.1年。房屋署解釋，平均輪候時間於今年第二季的變化甚微，屬季度之間的輕微波動。公屋聯會指平均輪候時間升勢仍未見頂，料今年仍會在高位徘徊。

連升3季後首回落

房委會昨公布最新公屋平均輪候時間，截至今年6月底，過去12個月公屋一般申請者平均輪候時間為6年，較上一季微跌0.1年，是去年中起連升3個季度後首次回落；長者一人申請者平均輪候時間維持4.1年。截至今年6月底，公屋輪候冊約有144,200宗一般申請，以及約98,400宗配額及計分制下的非長者一人申請，合共約24.2萬宗申請；而第二季獲編配入住公屋的一般申請約5300宗，當中獲編配的長者一人申請約730宗，另季內獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約580宗。

梁文廣：供不應求 憂續攀升

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉認為，今次輪候時間輕微回落，未能視為已見頂，仍要觀察多一段時間才可下定論。他估計今年公屋供應未有顯著增長，輪候時間不會大上大落，相信會在約6%的高位徘徊。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，最新公屋輪候時間跌幅輕微，未足以反映平均輪候時間有改善趨勢。他說按過去情况，今次或屬高位徘徊，如2018年9月底至2020年6月底期間的8個季度，公屋平均輪候時間徘徊於5.4至5.5年之間，其後持續攀升至突破6年，故現階段視為有改善屬言之尚早，須持觀望態度。

梁又說，由於公屋供應仍難應付殷切需求，料公屋平均輪候時間未見樂觀，擔心會繼續攀升。

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