女警認洗黑錢索貸款 求情稱與夫離合多年

夫曾稱「最好快啲坐監」

被告區嘉曼（現46歲，圖），她承認一項訂明人員索取利益及一項訂明人員接受利益罪，於另案承認兩項洗黑錢罪。辯方求情時稱，被告已向事主償還涉案6萬元；另被告向另一名事主欲索取貸款103萬元，但事主拒絕借出，故對他未有造成任何損失。

辯方引述被告背景報告稱，其父母離異，母親遭父親家暴，故被告希望盡早組織家庭。被告於中五認識丈夫，2011年懷孕時結婚，惟被告小產後，丈夫一度離開家庭。被告於2014年懷上長子，但當時丈夫未有理會被告，她翌年自行產子。2018年丈夫再度回來，與被告誕下次子，惟她發現丈夫曾向兒子施暴，且他組織另一個家庭，並育有一子。辯方續稱，被告任職警員月入3萬，獨力照顧兩子，經濟拮据下犯案。

洗黑錢罪獲控方同意扣減刑期

至於涉及洗黑錢的案件，被告在網上認識名為「Mercel」的男子並發展成情侶。被告原本不願意借出銀行戶口，但擔心影響兩人的關係，才順從Mercel指示，借出兩個銀行戶口。另被告有提供無損權益口供，獲控方依賴，雖然裁判官不接納證供及裁定Mercel罪脫，但控方同意可給予刑期扣減。

【案件編號：KTCC21、ESCC 2142/21】