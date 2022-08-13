女警認洗黑錢索貸款 求情稱與夫離合多年

【明報專訊】隸屬東區警區刑事調查隊女警，承認2019年至2020年與他人串謀洗黑錢，另涉於2020年向一名盜竊案報案人索取貸款逾100萬元及接受一宗打鬥案被捕人提供的6萬元貸款，她承認控罪，辯方昨於東區裁判法院為兩案求情。辯方求情時稱，被告與丈夫離離合合多年，丈夫組織另一家庭，並在被告還押前稱「最好快啲坐監，可以攞返兩個仔」。案件押後至8月19日判刑，被告其間還押。
夫曾稱「最好快啲坐監」
被告區嘉曼（現46歲，圖），她承認一項訂明人員索取利益及一項訂明人員接受利益罪，於另案承認兩項洗黑錢罪。辯方求情時稱，被告已向事主償還涉案6萬元；另被告向另一名事主欲索取貸款103萬元，但事主拒絕借出，故對他未有造成任何損失。
辯方引述被告背景報告稱，其父母離異，母親遭父親家暴，故被告希望盡早組織家庭。被告於中五認識丈夫，2011年懷孕時結婚，惟被告小產後，丈夫一度離開家庭。被告於2014年懷上長子，但當時丈夫未有理會被告，她翌年自行產子。2018年丈夫再度回來，與被告誕下次子，惟她發現丈夫曾向兒子施暴，且他組織另一個家庭，並育有一子。辯方續稱，被告任職警員月入3萬，獨力照顧兩子，經濟拮据下犯案。
洗黑錢罪獲控方同意扣減刑期
至於涉及洗黑錢的案件，被告在網上認識名為「Mercel」的男子並發展成情侶。被告原本不願意借出銀行戶口，但擔心影響兩人的關係，才順從Mercel指示，借出兩個銀行戶口。另被告有提供無損權益口供，獲控方依賴，雖然裁判官不接納證供及裁定Mercel罪脫，但控方同意可給予刑期扣減。
【案件編號：KTCC21、ESCC 2142/21】