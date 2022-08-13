主辦單位：經工作室與舞蹈員合作

下周公布退款 MIRROR停活動兩月

演唱會主辦單位相隔兩周後再次發表聲明，稱與受傷的舞者及家人保持聯繫和提供適切幫助，又稱事故仍在調查未能進一步評論。公司就受影響場次觀眾致歉，門票退款安排將於下周公布，另決定暫停MIRROR本月和下月的公開活動，稱各成員需時調整身心及梳理情緒。翻查資料，主辦單位在事故翌日聲明，稱已聯絡所有單位徹查，若涉不當行為會報警。

工會料屬外判 指事故責任難釐清

對於大國文化昨日聲明提及與舞蹈工作室的合作形式，張惠婷估計是主辦單位將表演工作外判，由工作室對外聘請舞蹈員，認為聘用方式不理想，舞蹈員不但薪酬較少，一旦有事故責任亦難釐清。

有歌迷前日在網上向魯庭暉發公開信，形容他處理危機「龜縮」，令男團成為管理層擋箭牌，要求男團所屬公司3天內召開記者會，交代傷者賠償及是次演唱會所有勞工是否得到合理保障等。MakerVille母公司電訊盈科昨舉行半年業績發布，其間不設記者提問。本報曾向魯庭暉查詢短期內會否召開記者會，截稿前未獲回覆。