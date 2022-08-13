鏡騷墜屏 康文署：或涉裝工 稱金屬疲勞致斷索 警檢起重裝置

跨部門小組將安排化驗所有懸掛裝置

康文署領導的跨部門工作小組昨舉行第三次會議，康文署昨發新聞稿，稱會上成員研究現時掌握的調查發現，透露小組早前安排高空工程車，專家高位近距離檢查懸掛在舞台頂部的裝置。因應舞台已清拆，小組已安排檢查和化驗所有已放下的懸掛裝置。

歌手林家謙將於下周在紅館舉行演唱會，康文署稱將會在今天如期將表演場地交給下一租用人，租用人亦積極配合相關短期措施，包括暫停使用懸吊高空用作擺動、旋轉或乘載人員的機械裝置。

林家謙下周紅館個唱 康文署：如期交場

負責調查的西九龍重案組20多名重案探員連同政府化驗師，昨凌晨約2時到紅館蒐證，調查持續至昨晚。據悉行動中檢取其他懸吊巨屏的鋼索、舞台支架及音響器材等。勞工處在事故發生後，要求總承辦商藝能工程停工，據悉由於審批藝能工程復工文件延後，藝能工程職員前日才能開始拆台，導致警方蒐證亦要延後。

文化體育及旅遊局長楊潤雄上月底表示，目標一兩星期內得出意外成因初步結果。對於勞工處能否如期完成調查，處方回覆時未正面回應，只稱調查工作仍在進行，不宜提供調查相關資料，又重申正循職業安全方向，調查演唱會主辦單位和舞台工程承辦商有否依法保障員工安全，若調查發現有違例事項定會依法處理。本報同時向康文署查詢能否如期完成調查，截稿前未獲回覆。

至於其中一名受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）的傷勢，伊利沙伯醫院發言人昨回覆查詢，稱傷者仍然留醫深切治療部，情况危殆，維生指數穩定。