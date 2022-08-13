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12院舍現個案近月新高 梁子超：或因BA.4/5佔比升

【明報專訊】新冠變異病毒株Omicron BA.4或BA.5佔本地個案比例快速上升（見圖），衛生防護中心昨日公布過去一周的佔比升至12.5%，較本月1日公布的4.4％多。同時，昨日新增12間院舍出現個案，數目是7月至8月錄得的單日最多。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，院舍持續有染疫個案，不排除與「免疫逃逸」能力較強的BA.4或BA.5佔比近日上升有關，建議院舍增加防控工作。

衛生防護中心本月1日起，每日公布Omicron不同亞系在過去一周佔本地個案的比例，其中BA.4或BA.5由約4.4%，升至昨日約12.5%，不足半月升約8個百分點。

本港昨日新增4439宗個案，4222宗屬本地個案。另外，昨日新增12所院舍出現個案，涉7間安老院舍及5間殘疾院舍，共14名院友及5名員工染疫，合共逾100名院友及員工須檢疫。翻查紀錄，新增出現個案的院舍在7月維持在7間以下，本月起至昨日已有兩天突破10間。

梁子超表示，院舍持續有染疫個案，不排除是由於Omicron BA.4或BA.5佔比近日上升，相關變異株「免疫逃逸」能力強，對一些已接種疫苗或曾染疫且免疫反應較差的長者而言，重新感染風險相對較高。他認為，如院舍員工從外地返港，完成檢疫後上班有一定風險，BA.4或BA.5在外地疫情佔比或超過八成，與香港情况差距大，「倘院舍員工感染（變異株），帶入院舍，很多長者會受影響，或是感染，或要檢疫處理，增加防控工作」。

青山一病房17宗 29人檢疫

醫院疫情方面，日前公布的青山醫院成人精神科女病房再多9名病人及1名員工染疫，病房共有15名病人及2名員工陽性，染疫病人已轉往屯門醫院治療，情况穩定，病房已停收新症並消毒。醫管局總行政經理李立業補充，同房其餘29名病人列為密切接觸者，須隔離檢疫，醫院正調查染疫者流行病學關聯。

（新冠疫情）

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