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專家倡無症狀同派藥 醫局：續按指引 有家庭醫生指初期難斷會否惡化 「無病徵亦派口服藥」

【明報專訊】近日多名居於社區的新冠輕症長者疫歿，日前有染疫老婦因無病徵未符醫管局用藥指引，未獲發新冠口服藥，其後病情惡化辭世。港大專家何栢良形容個案「不幸」，建議向無症狀患者處方該藥。被問到會否考慮上述建議，醫管局總行政經理李立業稱，現時根據國際指引向具輕微或明顯症狀病人派口服藥，強調醫生按臨牀因素評估是否處方。有家庭醫生表示，患者發病初期未能判斷會否惡化，形容「好似抽獎咁」，故求診者無病徵都會為其處方口服藥。

醫管局上月底放寬處方新冠口服藥指引後，60歲或以上新冠患者、60歲以下病人若屬高風險或有長期病患，無論有否打疫苗，只要臨牀上無不適合因素，出現病徵後5日內可獲口服藥。

何栢良：無口服藥 病毒可大繁殖

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，口服藥作用是抑制病毒繁殖，若患者無服用新冠口服藥，病毒會在體內大量繁殖，一至兩周後身體免疫反應或會錯亂，導致有個案染疫一段時間，方出現突如其來的併發症如中風、心肌炎，最終死亡。他建議應向無症狀患者處方，另認為港府應主動接觸60歲以上患者，安排視像診症，鼓勵服食口服藥，亦應定時公布處方新冠口服藥的數據。

有專家日前表示，無數據顯示口服藥對無症狀者具成效，認為不宜「浪費彈藥」向相關人士處方。何栢良認為，訂立處方標準除考慮研究數據，另要考慮社會背景及實際需要，而相關部分研究只招募輕症無住院、未有接種的患者做研究，若要「完完全全根據研究」，60歲以上、已接種疫苗者不應獲發口服藥，因為研究沒涉及相關招募者的數據。

醫局稱藥夠 未提儲備量

李立業昨表示，本港共處方49,000劑新冠口服藥，其中1000劑經私營醫療機構派發，現時有足夠藥物應對疫情，惟未有回應儲備量。他補充，新冠症狀可以非常輕微，建議患者盡快求醫以獲取藥物，另稱已提醒員工加強處理特別是長者、沒有接種疫苗等高危群組。被問患者出現什麼病徵會獲發該藥，李稱醫護會評估病人症狀、背景等因素，難就單一症狀評論，重申會按指引、根據實際醫學數據處理。

部分症狀「望番先知係病徵」

林永和：惡化與否如「抽獎」

有為病人處方新冠口服藥的家庭醫生林永和向本報表示，近兩三周有不少染疫者求診，由於新冠患者病徵「超級唔同同多元化」，部分看似普通症狀如疲倦、高血壓，「望番轉頭先知係病徵」，加上患者發病初期未能判斷會否惡化，「好似抽獎咁」，故即使求診者無咳嗽、發燒等「傳統病徵」，甚至無病徵都會處方口服藥。

明報記者

（新冠疫情）

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