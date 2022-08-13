被問紅黃碼出錯成因 黃志光：已即跟進運作暢順

【明報專訊】「紅黃碼」至昨日實施第四天，連日有不少市民使用時遇上困難，如二維碼顏色出錯、有人轉為「藍碼」後仍未能進入表列處所、另有染疫者檢測陽性近30小時方被轉為「紅碼」。副政府資訊科技總監黃志光表示，知悉部分人在新安排下，進入主動查核「疫苗通行證」的處所遇到困難，部門已即時跟進檢查系統，確保能為相關人士更新正確的二維碼。被問及系統究竟有何問題、為何市民更新「安心出行」後轉為藍碼仍未能進入食肆，黃志光重複稱運作暢順，提醒用戶更新安心出行，處所亦要盡快更新掃描器，確保準確查核顧客二維碼。他又說，當局不知道有多少人獲發紅黃碼。
稱不知多少人獲發紅黃碼
黃志光昨天在疫情記者會形容，「紅黃碼」系統運作暢順，至昨日錄得3000萬次比對，包括2萬多次轉碼，但由於安心出行屬無登記系統，當局不知道多少人獲發紅碼或黃碼。
對於部分人轉碼後仍未能進入主動查核「疫苗通行證」的處所，黃志光稱已即時跟進檢查系統，另提醒處所盡快更新驗證「疫苗通行證」二維碼掃描器，確保可準確查核顧客的二維碼；又提醒相關人士更新安心出行至最新版本，保持網絡連線，系統就會自動比對，將二維碼轉為正確顏色。
籲用戶商戶更新安心掃碼器
黃志光稱，若市民就紅黃碼有疑問，可致電熱線求助。被問及熱線連日收到多少查詢，當中多少屬投訴、查詢內容為何，黃稱市民主要就「使用上的問題」或「關於紅黃碼制度安排」提問；若有人二維碼出問題，職員多能即時解答。
黃另提醒，獲發「紅碼」的染疫者開啟最新版本安心出行後，系統會自動檢查是否在染疫者名單。一般而言，染疫者須隔離14天；而滿足要求者，如已接種兩劑疫苗，可在第7天開始，在網上提交「快速抗原測試陰性結果聲明指南」（www.evt.gov.hk/portal/zh-HK），申報過去兩日快測陰性，系統會在申報後更新紅碼名單，並將其二維碼轉藍。
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