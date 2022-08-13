有黃碼僱員被扣糧假被迫停工 議員接求助

陸頌雄昨天在港台《千禧年代》時提及，有持「黃碼」市民向他反映，被僱主要求不准上班或遭扣糧及年假。陸頌雄曾聞僱主或僱員不知道持黃碼亦可返工，也有飲食業員工對黃碼者不能以客人身分入食肆、但可以返工「覺得好矛盾」。他認為黃碼者上班的風險可控，冀僱主勿矯枉過正。

平機會：或違殘疾歧視例

勞工處重申檢疫後可上班

勞工處回覆，持黃碼僱員完成檢疫後可上班，但須嚴格遵從防疫措施，包括佩戴口罩及獨自用膳。處方又稱，《僱傭條例》對僱主發放有薪年假有明確規定，僱主不能單方面以僱員有薪年假，抵消其不獲安排上班的日子，否則即屬違法，可被刑事檢控，重申僱主應讓持黃碼者完成強制檢疫後上班。

平機會表示，如僱主純粹因覺得或推測持黃碼的員工有可能已感染新冠病毒，在缺乏合理理由下給予較差對待，例如強迫停工或休假，情况未必屬於為保護公眾健康而作出「合理地需要」的做法，有可能違反《殘疾歧視條例》。會方補充，如僱主基於員工感染新冠或「錯誤假設員工染疫」而將其解僱，亦有可能違反該法例。

平機會建議僱主如有疑慮可與員工協商，並作出其他適切安排，例如讓員工在家工作等。

（新冠疫情）