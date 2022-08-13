教局囑學校遇紅碼入內「即報警」 司法機構要求黃碼入法院前快測

教育局昨天致函各學校校長，提醒學校遵守「紅黃碼」安排。局方稱，為讓持「黃碼」學生有同樣學習機會，學校應讓他們回校參加面授課，而他們要每天快測呈陰性方可返校。當局又指，持「黃碼」師生不能在校內進行任何除口罩的活動，例如吹奏樂器、接觸式運動如足球、籃球等，並提醒由於學生回校豁免使用「安心出行」，校方應安排學生主動申報「紅黃碼」情况。

教育局稱，持「黃碼」者不得以訪客身分入校，又指如學校為家長設緩衝區供接送子女，校方應提醒如屬「紅碼」或「黃碼」不得進校，也不應接送。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，隨着變異病毒株BA.5佔比增加，學校面對的風險上升，認為即使校內分開用膳、不參與除口罩活動，亦難避免在坐校車等環節的染疫風險，認為當局不應讓持「黃碼」者進校。

庭上除罩發言「應聆訊前通知」

司法機構昨日亦公布，持「紅碼」者不得進入司法機構所有處所，持「黃碼」者前往法院大樓前須有快測陰性結果，並嚴格遵從所有防疫措施，包括佩戴口罩、強制體溫檢測。

司法機構又稱，持有「黃碼」的訴訟各方、法律團隊、證人和陪審員等人如需除口罩發言，應在可行情况下，在聆訊前通知有關法官或司法人員，主審法官或司法人員將適當指示，包括要求有關人士出示當日的快測結果圖像。

香港教區主教公署昨亦發通告，提醒持「黃碼」者不能進入教堂參加主日彌撒，但可在聖堂或小堂鄰近的空曠寬敞的地方，參與直播禮儀並實領聖體，過程要保持社交距離。

（新冠疫情）