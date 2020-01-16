為享「3+4」 有回港者8000元改機票延期返 機場簡化檢測流程 稱大部分人兩小時內離開

酒店房供應大改善

「紅黃碼」周二起推出，日前住滿3天檢疫酒店者可提早結束檢疫，本月檢疫酒店房間供求亦有改善。本報按「指定檢疫酒店預訂情况」網頁統計，本港68間檢疫酒店中，周一只有5間酒店本月有房可連續預約3晚，周三增至59間，至昨午2時增至65間。

健康申報未過關者

獲發粉紅碼需交文件

另外，機場昨起實施「精簡檢疫檢測流程」，海外及台灣抵港者登機前須完成網上健康申報，成功確認可獲綠碼，落機後直接在一號客運大樓抵港層接受新冠檢測採樣，完成後直接前往辦理入境手續，毋須再前往機場中場客運廊的臨時樣本採集中心接受檢測。至於申報資料未獲確認者，將獲發粉紅色二維碼，採樣後仍要往機場中場客運廊進一步確認文件。

政府表示，昨天約一成多抵港者持粉紅碼；截至昨午，九成半抵港者可在50分鐘內完成入境檢測、檢疫和入境清關手續。根據機管局實地觀察，大部分抵港者可在落機後一至兩小時內離開機場，前往檢疫酒店。

在加拿大留學兩年的狄先生昨日回港，早前已預約7天酒店，他對「3+4」措施感高興，稱省下六成酒店費用；又指留意到檢疫措施更改後，多了朋友返港。他昨日持綠碼過關，從落機到離開機場約花一小時，「好快，兩年內第一次回來，同以前差不多」。

在澳洲定居的溫先生稱因早前檢疫期太長和澳洲封關，已3年沒回港，得知檢疫期縮短，特意將機票改遲至昨日回來，寧付貴一倍的機票價錢，以縮短住檢疫酒店的日數。由台灣來港工作的Cheng先生表示，昨日過關頗有效率，醫學監察期間會去工作；認為從21天檢疫縮至7天、3天，如同逐步開放，希望措施有助香港經濟。

旅業：旅客難即回升 看春節

旅遊業促進會總幹事、檢疫酒店奧斯酒店營運總監崔定邦表示，新措施下商務和探親客最受惠，酒店檢疫日數由7變3，削減幅度逾半，房間供應亦隨之增加一倍，必定充足。他認為由於措施公布不久，旅客量不會即時回升，同時暑假接近尾聲，估計這輪回港的黃金檔期已過，下一個黃金檔期料為明年農曆新年。

（新冠疫情）