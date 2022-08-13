消息：政府研准黃碼者進商務展 業界指「3+4」幫助小 促交代免檢疫路線圖

業界代表昨日再公開批評「黃碼」安排，並指即使進一步放寬入境檢疫，仍無法吸引展商回流。香港展覽會議業協會長李劍彬向本報稱，展覽業的防疫規格甚至較商場及交通工具更高，不認為現時「黃碼」的安排合乎邏輯。他表示，香港是全球少數地方仍維持入境檢疫，做法正損害香港經濟及聲譽，會繼續促請政府交代免檢疫的路線圖。

一年4大展改迪拜星洲

會展：失十萬計高消費客

會展管理有限公司董事總經理梅李玉霞昨在商台節目透露，過去一年4個大型國際展覽已改去迪拜或新加坡等競爭對手，令香港損失數以十萬計的高消費旅客（見表）。她指「3+4」安排下香港相對其他地區的吸引力未必提高很多，希望政府提出免檢疫路線圖和時間表。會展發言人接受查詢時補充，商貿展主要是為供應商提供尋找商機和建立買家網絡的平台，一般只限相關業內人士參加，出席買家入場前須登記。

現時第599章防疫條例下，須實施檢查疫苗通行證的處所有19類，展覽場地是其中之一，還有理髮店、宗教場所等。接近政府的消息人士表示，若只寬免展覽場地讓持黃碼者進入，會造成政策不一致，其他場所也會提出要求；不過，當局正研究放寬展覽活動的可行性，其中考慮只放寬舉辦商務展覽的場地，而一些大型公眾參與展覽如美食展等則未必獲放寬。

醫務衛生局回覆查詢時重申，知悉部分展覽只涉商務活動，會考慮病毒傳播風險、經濟需要等因素，研究是否有空間進一步令活動更便利。

有港人未打針滯外地

議員指「雙重標準」逼針

另外，目前抵港入境者須完成接種至少兩針新冠疫苗，有在疫苗通行證實施前已離港的港人稱，由於一直未接種疫苗，滯留外地。李先生與年屆70歲的父親去年中到外國探親，因擔心父親年邁及有副作用，一直未接種疫苗，有「三高」等長期病的母親則獨留在港。在港親人離世，兩人亦無法返港出席喪禮，李盼港府取消限制，讓自己和父親盡快回港。

協助兩人的議員江玉歡預計，目前有數百名市民因未接種疫苗未能回港，認為政府既然並非強逼所有人打疫苗，也不應該雙重標準、「懲罰」身在外地的未接種港人不能回港。

明報記者

（新冠疫情）