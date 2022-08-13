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港聞一

稱遭警毆說辭不一 運輸工索償敗訴

【明報專訊】2019年8月3日網民發起「旺角再遊行」引發警民衝突。案發時50歲旺角街坊聲稱晚上於彌敦道被一群警員拳打腳踢及拖行，致其腳踝扭傷，早前入稟向警務處長索償164萬元。區域法院法官高勁修昨裁定敗訴及須支付訟費。判辭指出，原告人對警方有偏頗之嫌，說辭前後不一、不合邏輯，未能證明他當天受襲；而警員非受僱於警務處長，處長毋須為警員的侵權行為負法律責任。

原告人為蕭志雄（現年53歲，圖），被告由律政司代表警務處長。

原稱一人後稱一群 圍毆致扭傷

判辭指出，原告人起初稱被一名疑似防暴警員襲擊，其後改稱施襲者是一群黑衣警員，並堅稱事發周遭沒示威者。惟當律政司指出他曾說受襲後有示威者拉他回行人路時，他則無言以對；高官亦認為，若他確實被拳打腳踢一分鐘，不可能僅左腳踝扭傷，對受襲經過和施襲者身分存疑。

高官又質疑，原告人聲稱事發時有很多行人及記者在場，惟沒證據顯示有人拍下事發經過，或在互聯網提及事件，明顯不合邏輯。

另外，高官指出原告人以「牠們」、「畜牲都不如」等字眼形容施襲者，又批評投訴警察機制「隱瞞警暴」、刻意耽擱他的投訴，惟紀錄顯示是他本人同意暫停投訴待本案審結，質疑他有偏頗之嫌。

判辭總結原告人確實有扭傷左腳踝，但證供不可信，不能證實他曾受襲，遑論是被警察施襲，故撤銷申索。

【案件編號：DCPI 3344/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕警務處 民事索償 旺角再遊行 反修例事件

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