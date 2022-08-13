「未能確定身分」 防暴警推跌記者裁無法追查

就有線指控涉事警員「粗魯無禮」，投訴警察課日前致函涉事記者，提及碰撞片段只有數秒，解像度有限，以致未能確定該警務人員身分，相關指控列為「無法追查」。信中又提及，警方已審視相關紀錄，包括涉事記者提供的影片和證供，形容有關影片顯示當時人多混亂，該名警務人員正跑向前方進行驅散行動，其間不慎撞倒涉事記者，相信該警務人員並非蓄意。

調查兩年半 稱片段低解像

翻查有線新聞facebook專頁，時任警察公共關係科總警司郭嘉銓在事件發生翌日曾致函有線電視，提及「相信涉事警務人員並非蓄意撞向貴台記者」，並就涉事記者有警方行動期間受傷致歉。有線新聞當時稱不接受警方解釋，涉事記者在毫無防避下跌傷，涉事警員事後不顧而去；又表示警方的回應迴避具體事實，要求警方盡快主動調查，交代涉事警員身分和公開調查結果。

據了解，有線前年就事件向投訴警察課投訴，投訴警察課轉交相關個案予監警會調查，惟當時監警會在沒交代原因下拒絕接納。警察投訴課今年再次要求有線提交涉事片段及要求當日人員錄口供。有線電視昨回覆查詢稱不會就事件回應。

（反修例風暴）