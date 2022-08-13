「搶犯」男生認暴動判教導所 官：量刑須顧少年福祉

辯方進一步求情稱，被告李家樑（現20歲）的母親數年前患癌離世，導致被告成績轉差，父親現領綜援維生。感化官認為被告有悔意和反省過錯，建議判處教導所。

鄭官指出，事發時被告並無案底，他親自撰寫的求情信稱，事前在網上見到有人呼籲「和勇不分」入理大，他沒經思考下到場。及後被告患上抑鬱症和創傷後遺症，就讀副學士的他希望重考中學文憑試，升讀大學及回饋社會。

倘據案情判囚不少於5年

鄭官認為，本案案情嚴重，若判囚不應少於5年，惟量刑時須顧及少年罪犯的福祉。被告獲家人師長支持，事後已有深刻教訓。鄭官考慮到罪行嚴重程度、個人情况和改過自新機會，終判男生入教導所。散庭時被告向公眾席高舉拳頭示意。

早前認集結判勞教 即時失效

另外，被告較早時於裁判法院承認2019年9月在淘大商場非法集結，本周三（10日）被判入勞教中心，根據《勞教中心條例》，該判刑命令即時失效。

案情稱，11月示威者佔據理大期間，案發的17日，數百名示威者向警方投擲汽油彈及射箭，警方發射橡膠子彈和出動水炮車驅散。翌日早上，警方在理大近A座正門外制服一名示威者時，被告企圖搶犯，遭警員以警棍制服。

【案件編號：DCCC 733/20、617/21】

（反修例風暴）