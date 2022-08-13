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「例外罪行」未納暴動 律師：已涵藏械藏武

【明報專訊】《刑事訴訟程序條例》109A條為對監禁16至21歲少年犯的限制。對於暴動罪不屬例外罪行，執業律師熊運信指出，例外罪行已涵蓋無牌藏槍、在公眾地方管有攻擊性武器等罪，故不包括暴動罪，反而法改會曾倡議廢除例外罪行，認為它限制法院判刑選擇，但政府拒絕。大律師蘇俊文稱，暴動涉及政見表達，若納為例外罪行，許多或受唆擺年輕人將入獄，反問他們「係咪咁十惡不赦」。

大狀：倘納入將多青年入獄 真十惡不赦？

該條文條列明除非沒其他適當方法處置，否則不得對16至21歲的少年犯判監，判刑時亦須顧及健康及精神狀况資料。此條文於1967年增補，並於1994年修訂稱，條例不適用於附表三的例外罪行。例外罪行包括誤殺、強姦或企圖強姦、毆鬥、《火器及彈藥條例》無牌管有槍械或彈藥等罪，以及《侵害人身罪條例》傷人、意圖謀殺等罪；大部分附表三的例外罪行最高可判終身監禁。

法改會曾倡無「例外」免限判刑 政府拒

熊運信稱，當局1970年代訂立例外罪行源於社會​​暴力事件猖獗，規限嚴重罪行直接判監；而涉六七暴動非法行為可以屬例外罪行的無牌管有槍械或彈藥等罪起訴，故暴動未列入。法改會2014年倡議廢除例外罪行，令法官或裁判官判刑可行使較大酌情權，律師會及大律師公會等贊成，但政府不接納。

熊續稱，第109A條旨在對少年罪犯判刑着重更生，給他們改過機會，感化官報告可反映被告背景量刑，法庭不一定依從建議判刑，他看不到現時先索閱報告有何問題。

大律師蘇俊文則稱，暴動在2019年之外並不常見，此罪涉及表達政見和訴求，身處現場已可入罪，而且罪行未必交付高院。若納為例外罪行，許多尚未成熟的年輕人將即時入獄，認為法庭應「恩威並重」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕法改會 暴動罪 反修例事件 少年犯

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