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理大突圍女生認罪 區院陳廣池稱條例「掣肘」刑罰 官促修例 暴動少年可不索報告判刑

【明報專訊】2019年11月警方圍堵理工大學，13人涉於校內逗留，突圍後被捕，其中案發時18歲女學生昨在區院承認兩項暴動罪。法官陳廣池下令先索取教導所及更生中心報告，將被告收押至9月2日判刑，明言不一定判監禁以外刑罰。陳官提出，目前規定法庭為少年犯判刑時須先索取報告，令法官受到「一定掣肘」，而被告無知不等於可「大大地抹殺」2019年犯罪刑責，促律政司要考慮修訂條例。律政司表示會考慮法庭的意見，再作適合跟進。

律政司：考慮法庭意見適合跟進

被告為高級文憑女生李嘉希（現年20歲），本案為從理大突圍而出的首宗認罪暴動案。同意案情稱，2019年11月17日警方圍堵理大，其間有示威者向警方銳武裝甲車投擲汽油彈，裝甲車着火焚燒。翌日早上，理大外有示威者和警方對峙，被告與示威者企圖在暢運道一帶逃離理大，他們衝向科學館並由後門進入，被告在科學館躲藏時被捕。

被告當時佩備防毒面具、灰頸套和黑手袖，管有黑電筒和黑長傘等。有片段拍攝到17日傍晚起，被告攜帶着樽裝液體在理大D座連接港鐵紅磡站的天橋頂前往暢運道天橋，她亦曾在理大不同地方與暴動者集結。

官指科學館保安「放人入」 後稱評語不影響

庭上播放理大和科學館閉路電視等片段，陳官稱「白衫（科學館保安）好明顯放人入嚟，仲帶隊做埋導遊」，控方僅稱當時有保安介入。陳官補充其評語不影響案情。陳官描述被告一身「暴徒裝」且重裝備，懷疑她打算將10個攜有的未開封頸套派發他人。陳官又稱，理大內示威者或不會長時戴口罩遮蓋容貌，他問被告會否協助警方，着辯方之後回覆。

「被告無知不等於可大大抹殺刑責」

陳官於散庭前提出，《刑事訴訟程序條例》109A條列明，法庭須為少年罪犯索取報告才考慮判刑，而附表三列出一些例外罪行。根據附表三，例外罪行包括誤殺和強姦等，暴動不屬例外罪行。陳官稱，條例上次修訂為28年前，如今時移世易，法官判刑時受到「一定掣肘」，被告一時無知不等於可「大大地抹殺」2019年犯罪刑責，認為現在是適當時間及值得修訂，建議律政司考慮。

【案件編號：DCCC 190/21等】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 法官陳廣池 暴動罪 理大圍困事件 反修例事件 少年犯

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