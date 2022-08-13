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九七後高院審第三宗 被告不擬上訴刑期

【明報專訊】九七回歸後，政府兩度大規模使用暴動罪控告市民，均涉及大型示威衝突。第一次為2016年旺角大衝突，第二次為2019年起的反修例風波。事隔3年多，大量反修例暴動案的法庭程序仍未完，上水掟磚案是首宗被帶上高等法院原訟庭的反修例暴動案，亦是九七後第三宗於高院原訟庭審訊的暴動案。案件以兩名青年判囚5年半作結，比起「盧建民案」的7年輕。辯方在庭外稱，被告聽取法律意見後，均無意就刑期上訴。

反修例過百人控暴動 理大拆30案

反修例風波中，過百人被控最高可判囚10年的暴動罪，引起外界關注。資料顯示，11月理大衝突分拆為30多宗暴動案，9．29金鐘「全球反極權遊行」則涉及10多宗暴動案，大部分案件均在區域法院審理。上水掟磚案為首宗由高院原訟庭陪審團裁決的反修例案，被告面對3項控罪，其中兩罪不成立。

對於本案被告判囚5年半，前刑事檢控專員江樂士表示，上述刑期屬暴動罪正常範圍，即4至7年之間。他又稱，香港近期再無暴動發生，顯示暴動罪的10年刑期上限及近期法庭判決有一定作用，達阻嚇之效。

盧建民鄧懷琛囚7年 歷來最重

雖然暴動罪最高判囚10年，但本港歷來最重刑期為7年，分別涉及2016年旺角大衝突的盧建民，以及7．21元朗白衣人事件的鄧懷琛。值得一提的是，盧建民在沒刑期上限的高院受審，而鄧懷琛在區域法院受審，7年監禁已達刑期上限。

「盧建民案」涉及2016年旺角大衝突，是九七後首次由原訟庭審理暴動案。律政司當時分拆成兩案，首宗案件的前本土民主前線發言人梁天琦、盧建民和黃家駒判囚3年半至7年；第二宗案件的容偉業和袁智駒各囚3年。

（反修例風暴）

相關字詞﹕梁天琦 旺角衝突 原訟法庭 暴動罪 上水掟磚案 反修例事件

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