上水掟磚案 兩青年暴動囚5年半 官讚清障者無名英雄 港警努力蒐證全球最佳

律師料最快明年底出獄

首被告劉子龍案發時17歲，現年19歲；次被告陳彥廷為職專文憑課程學生，案發時16歲，現年18歲。陪審團早前裁定兩人誤殺及有意圖而傷人罪脫，暴動罪則以大比數裁定罪成。據了解，律師團隊原本預計差不多的刑期，若兩人在囚行為良好，最快明年底出獄。

黃國：羅伯家屬大致釋懷

協助事主羅長清家屬的立法會議員黃國表示，5年半刑期體現到事件嚴重程度，希望兩名年輕被告經此一役，人生能有新的一頁。他又稱，雖然尚未找出丟磚擊中羅伯的疑犯，但家屬已大致釋懷，「未必係好完美的句號，但已經達成家屬的心願」。

辯方昨進一步求情稱，被告當時和清理路障的途人衝突，雙方互相投擲磚頭，但被告沒有戴上盔甲對抗警員，亦沒有用汽油彈襲警。辯方認為，本案嚴重程度不及同類型案件，法庭量刑的「灰色地帶」在於會否考慮事主羅長清之死。法官杜麗冰聞言表示，法庭不會將誤殺罪納入考慮，但重申本案暴動情節嚴重。

官指二人或缺適當家庭教育

辯方引述背景報告表示，被告一直獲家人支持，以後不會犯法，次被告亦透過律師向事主及其家人致歉。杜官判刑時稱，首被告父母離異，由母親撫養長大，次被告則早年喪父，兩人可能欠缺適當家庭教育，需外界協助重回正軌。由於兩人年紀尚輕且無案底，杜官認為兩人可能無法預見堵路事件的嚴重程度，不知道行為會釀成災難。

本案而言，杜官稱兩名被告受社交媒體號召前往上水，手機短訊顯示兩人商量攜帶槌子，且相約手足外出「搞鐵」，看來有意破壞鐵路設施。杜官稱，片段顯示黑衣人當日掘磚堵路，並舉起傘陣向途人丟磚，觸發暴力事件，導致死者不幸遇事；令人心碎的是，事主被磚頭擊中倒地之後，其手機仍繼續錄影。

誤殺傷人罪脫 不減暴動嚴重程度

杜官強調，法庭尊重陪審團裁定被告誤殺和傷人罪脫，但裁決不減暴動罪的嚴重程度，亦不會減輕暴動引起的悲劇後果。杜官明言，以暴力摧毁香港並非好事，「這座城市建立在前人的血汗淚（blood, sweat and tears）之上，破壞城市是沒有出路的」。

杜官引用「黃之鋒案」的量刑指引表示，兩名被告有一定預謀犯案，不過被告沒與警員對峙，衝突歷時不長。杜官亦引述「梁天琦案」判辭稱，上訴庭強調維持公共秩序之必要，須判阻嚇刑罰。杜官最終採納6年監禁為量刑起點，考慮求情因素後減刑半年，兩名被告各囚5年半。

【案件編號：HCCC322/20】

明報記者

（反修例風暴）

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