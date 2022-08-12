消防擬新工具消毒白車 成效不再靠目測

購消毒劑濕紙巾 增消毒站

第五波疫情下，消防處單日曾錄得866名救護員染疫或隔離，而需消毒的救護車數量亦由疫前的一成增至現時的八至九成。為提升消毒質素，處方正採購新消毒工具，包括在救護站新增「高效消毒劑」，可5分鐘內殺滅大部分致病原；在救護車新增「高效消毒濕紙巾」，可30秒殺滅新冠病毒，較昔日以漂白水消毒，需15至30分鐘接觸時間才能發揮作用為快。

處方亦改善其他配套，包括增加12個消毒站，以及聘請外判清潔工協助消毒等，減省救護車消毒輪候時間。醫務總監莫家良稱，如病人曾出現新冠症狀，或曾在車上做插喉等高風險程序，救護車病毒殘留範圍或較大，須到指定消毒站全車清潔。

引入螢光標示法檢驗消毒成效

消防處「疫情控制及應變專隊」每日會突擊抽查救護車消毒成效，月均80至100次。莫家良稱，以往透過目測作質素管理標準，方法不客觀亦不科學，難確保車廂乾淨無菌，故引入可量化的量度標準，其中「螢光標示法」是在扶手、門和座椅等需消毒的位置塗上螢光劑，再以紫外光照射，如無螢光劑殘留，即證明消毒效果理想。另一種是「ATP生物螢光反應檢測法」，由於環境表面殘留的污垢帶有「細胞內能量物質」ATP，把環境樣本放入光度計測量機，如讀數多於250便需再消毒，10秒就有結果。

（新冠疫情）