增兩站為幼童打針 當局：無目標接種率

公務員事務局公布，家長即日起可預約在港鐵青衣站社區疫苗接種中心，或香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心接種科興疫苗。兩個接種站可以同時提供科興及復必泰，楊何蓓茵昨天在港台節目《千禧年代》表示，接種中心會有適當分隔和指示，區分兩款疫苗的接種區域，工作人員另會向家長核實疫苗種類，相信不會發生混亂。

衛生署轄下的母嬰健康院由下周一（15日）起，亦會為接受常規服務的幼童，例如接種其他疫苗或接受聽力、視力等測試者，同時提供科興疫苗接種服務，毋須預約。

下周一母嬰院可打 毋須預約

楊何蓓茵稱，相信增設接種點會方便家長，希望更多人會帶子女接種。她補充，學校屬宣傳或安排幼童接種疫苗的主要渠道，惟有不少學校已經或即將放暑假，當局會在開學後全速推進到校外展接種。

長者接種方面，楊何蓓茵稱「疫苗到戶接種服務」至今為約3.4萬人次打針，近日單日仍有數十名長者登記接種；每日另有60至100名80歲或以上的長者到社區疫苗接種中心或私家醫生診所打針。

（新冠疫情）