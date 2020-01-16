有僱主安排外傭檢疫後續住酒店 部分不包三餐僱傭公會：備膳食陪檢測 僱主「多一重工夫」

醫學監察期間仍須支薪

陳東風昨在港台節目說，部分外傭初次來港，即使完成酒店檢疫可進出超市或買外賣，「去到茶餐廳隨時叫錯晒（食物），或畀人搵笨」，故僱主要額外準備食物。他補充，外傭檢疫後應能立即工作，提醒勞資雙方溝通清楚。陳東風其後向本報稱，他接觸的僱主中，六至七成希望外傭在外完成醫學監察，部分僱主會安排僱傭中介或酒店附近的茶餐廳送外賣，另有已退休的家中長者會親自為外傭送餐。陳東風又提醒，外傭接受醫學監察期間，僱主仍須支薪。

政府前天發稿指出，外傭在醫學監察期間可在僱主家中工作。勞福局昨晚在facebook專頁發文稱，如僱主未能安排持「黃碼」僱員在完成酒店檢疫後上班，僱主應支付僱員假如其間上班可得的報酬，也不能扣除其在《僱傭條例》下享有的假期，如有薪年假。局方稱，持「黃碼」者若在表列處所或重點保護處所上班，僱主應讓員工結束酒店檢疫後上班，惟須緊守防疫措施，包括獨自用膳。持「紅碼」者因遵守隔離令而缺勤的日子，則會被視為《僱傭條例》 的病假日。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，昨再多逾9800人提早完成檢疫，暫未統計多少人提早離開酒店後檢測陽性。

有酒店稱接受黃碼者 禁入餐廳泳池

本報記者以顧客身分致電尖沙嘴凱悅酒店查詢，職員稱接受黃碼人士入住，但不得進入餐廳、泳池等場地；如入住期間陽性，必須向衛生署申報及通知酒店經理，由政府安排轉往隔離設施，酒店會向染疫住客收取2000元清潔消毒費。有同時經營檢疫酒店及非檢疫酒店的集團，向住客發電郵，稱如在3日檢疫期後的醫學監察期間需酒店住宿，可考慮同集團的毗鄰酒店。

專家：黃碼住非檢疫酒店風險「可接受」

翻查政府文件，指定檢疫酒店要通過醫衛局及不同部門檢視，確保符合疾病防控要求。被問及抵港者入住非檢疫酒店風險，香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜稱，風險必然存在，惟Omicron潛伏期較短，連同飛行時間及3日檢疫期，染疫抵港者入住一般酒店時的病毒量應較低，風險屬「可接受的程度」。他補充，近日社區有不少個案，住客在酒店內甚少接觸，形容「喺酒吧、餐廳嘅風險可能仲高」，住客出入房間或在電梯戴好口罩，便能減低傳播風險。

旅遊界立法會議員姚柏良說，不論檢疫酒店或非檢疫酒店，對防疫措施已駕輕就熟，相信持黃碼者入住一般酒店問題不大。他指酒店可將黃碼住客安排在同一樓層，有助員工保持警覺及加強清潔。

（新冠疫情）