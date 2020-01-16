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8天無病徵無獲藥 老婦氣喘入院亡 「護訊鈴」曾兩評估 許樹昌：沒數據指口服藥對無症狀者有效

【明報專訊】新冠疫情持續，醫管局昨公布新增210名患者入院，為連續第二日逾200人入院，稱情况令人擔心。另外，再多一名於社區居住的婆婆疫歿，該名85歲婦曾接受兩次局方「護訊鈴」致電評估病情，因無病徵而未獲處方新冠口服藥，其後病情惡化入院後不治。政府專家顧問許樹昌指出，沒數據顯示口服藥對無症狀者具成效，故不宜「浪費彈藥」。有老人科專科醫生提醒，長者多於染疫第四天後病情轉差，籲勿因起初無病徵便掉以輕心，亦不要忽視疲倦、沒胃口看似「唔關事」的症狀。

85歲無打針 患高血壓甲狀腺病

本港昨公布4376宗陽性個案，本地感染佔4180宗。近月不乏社區居住染疫長者病逝，醫管局昨日公布一名與家人同住的85歲婦前天離世，生前沒接種新冠疫苗，患高血壓和甲狀腺疾病。她7月19日因咳嗽往普通科門診求醫，留下深喉唾液樣本作核酸檢測，翌日結果呈陽性。

該老婦兩天後收到醫管局「護訊鈴」來電查詢身體狀况，由於她無病徵而未獲處方口服藥。局方職員其後再致電，她當時亦無病徵。至同月28日，老婦因無胃口、氣喘往急症室求醫，入院時沒發燒，接受核酸檢測仍呈陽性、Ct值27.3（數值愈高，病毒量愈低），需聞氧氣呼吸；其後情况變差，轉送深切治療部，獲靜脈注射抗病毒藥和處方類固醇，但肺花情况嚴重，延至前日離世。

稱長者多第四日起惡化

醫生籲注意胃口倦意

許樹昌向本報稱，輕症患者發病5天內服用口服藥最有效，但沒數據顯示對無症狀患者具成效。他提醒未必全部染疫長者均會發燒，應留意有否咳嗽，以及精神狀態和胃口有否變差。

香港老人科醫學會前主席李舜華昨於港台《千禧年代》稱，長者通常染疫後第四日身體變差，呼籲勿因起初無病徵便太安心；患糖尿病、腎衰竭等致免疫力弱的疾病，可令病毒長時間留體內，即使曾打針亦可連續14至20天檢測陽性，其間可致併發症。她提醒可留意長者胃口、喝水或精神狀况；若家人不同住，應早晚致電或視像通訊聯絡，亦建議當局安排有長期病的獨居長者入住社區隔離設施。

醫管局總行政經理關慧敏於記者會稱，患者「有時病徵未必嚟得咁明顯，但如果一開始有呢啲（病徵）嘅時候，就會惡化得好快」。她指局方一向有留電話給已接觸的病人，有需要可隨時聯絡；至於安排獨居長者入住隔離設施，則需與其他部門研究。

連續兩天逾200人入院

一半屬年長廿人未滿3歲

醫管局另公布新增210名新冠病人入院，為連續第二日超過200人入院，關慧敏提到其中一半為60歲或以上，另有逾20人未滿3歲，強調兩個年齡群組抵抗力弱，應盡快打針。衛生防護中心傳染病處主任張竹君補充，第五波最新染疫病死率為0.68%，沒打針的病死率較已打3針的高約70倍（見圖），80歲或以上長者沒打針與打3針的病死率亦相差15倍。

另外，筲箕灣逢源護老院出現爆發，7名院友先後染疫，均住院舍同一邊，附近32名院友和3名員工須檢疫。張竹君稱該批院友自理能力較差，需員工幫忙洗澡和餵食等，或因此造成院內傳播。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕社區隔離設施 新冠疫苗 李舜華 許樹昌 醫管局 護訊聆 新冠口服藥 新冠疫情

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