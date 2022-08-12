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2022年8月12日星期五
港聞二
爆眼女出院紙 列眼球破裂鼻骨折 法援拒助 事主棄提控
律政司擬允簽保後續檢控 藏伸縮棍青年上訴駁回
控非法集結 「喱DAO」成員准赴韓受訓一月
VIET SPA賣淫案 巡查警：見蔡展鵬與女子處一室
涉與少女非法性交 3警控10罪10月再訊
3局長英澳星置業 何永賢：不怕制裁 高官利益申報 許正宇7物業最多
行會非官守成員 林健鋒任20受薪董事職務
李家超：要搶創科人才 施政報告着墨
紅館駐場舞台監督取消多年 康署：場地多用途本無舞台
珠寶店爆竊 5匪落網起七成贓物
灣仔大榮華憂無錢出糧月底結業 主理人梁文韜：疫情衝擊 業界促放寬宴席人數
涉偷少訊活動書券 女警稱派予「抽不到獎的小朋友」
海關截躉船拖船 檢值1.15億元私煙
8天無病徵無獲藥 老婦氣喘入院亡 「護訊鈴」曾兩評估 許樹昌：沒數據指口服藥對無症狀者有效
有僱主安排外傭檢疫後續住酒店 部分不包三餐僱傭公會：備膳食陪檢測 僱主「多一重工夫」
增兩站為幼童打針 當局：無目標接種率
消防擬新工具消毒白車 成效不再靠目測
「都係政府畀」 消費券帶旺美食博覽 原擬花2000元夫婦 即場「加碼」至5000
中大迎新講座談國安 部分新生提早離場
擲燃彈抗議無封關 兩少年判勞教
「海外團隊」稱未曾參與「公務員secrets」運作 無興趣思考港府執法
涉偷刺身醫局總行政經理下月再訊
大灣區GBA新聞：粵GDP增長遜全國均值 派券振消費谷汽車零售
灣區手記：可樂雞翼 ／文：尚東美
尊子漫畫
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【Emily】妻登報斷翁媳關係 袁彌昌話冇釀家變 信父了解「現時香港需要表態」
【Emily】方仲賢出獄 下月赴英讀書
【Emily】中大學生報改名「大學社區報」 盼續連結校園
【Emily】政府聘1800文書助理 起薪點$14,080
【Emily】安安元宇宙「再生」 市民可化身「護理員」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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