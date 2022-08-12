港聞

港聞二

灣區手記：可樂雞翼 ／文：尚東美

【明報專訊】來廣州一年，發覺附近能叫的外賣都差不多吃過一遍，沒吃過的肯定是不對口味不會嘗試；喜歡吃的，雖然會重複吃，但總有厭倦時候。思前想後，再望望一塵不染的廚房，潔淨如新的菜刀，不如就試試自己下廚吧。

對於拿鑊鏟次數屈指可數的筆者而言，這無疑是比做訪問更大的挑戰，上網看教學，再問問朋友，然後買來一包二包所謂配搭好食材的湯包、菜包。心想煲個湯吧，湯不就是食物加水再加熱的東西而已，然後紅蘿蔔、粟米、豬肉一口氣倒進鍋中煮，一小時後試一試味，嗯，不錯，就是忘了加鹽，好像喝水；第二次再來嘗試，這次聰明了，食材連同鹽與雞粉一起倒進去再開火煮，嗯，不錯，就是鹽和雞粉重手了，不能只喝湯。

有湯當然要有餸，餐肉炒雞蛋應該最簡單，問題是為什麼每次打雞蛋，雞蛋都是「粉碎性」裂開？撿蛋殼好像比炒雞蛋更花時間，但炒出來的口感還是頗獨特的，咀嚼會不時發出像吃脆薯片的聲音。

最近有北京同事短暫停留廣州，看着仍然新簇簇的廚房雅興大發，買了一瓶百事可樂和雞翼，三兩手勢便弄出一碟精緻可愛的可樂雞翼。一邊啖着雞翼一邊心想，不用百事用可口可樂成不成？我比較喜歡喝可口可樂。這疑問沒說出口，同事倒問起我：「你是不是不喜歡吃酸的東西？」「怎麼這樣問？」「因為廚房找不到醋啊。」

我怎會知道沒醋呢？廚房有什麼，我從來都不知道。

文：尚東美

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