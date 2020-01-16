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港聞二

大灣區GBA新聞：粵GDP增長遜全國均值 派券振消費谷汽車零售

【明報專訊】廣東省灣區內地9市已先後公布上半年經濟情况，全省上半年GDP按年增2%，其中5個灣區城市的GDP增幅高於全國水平（2.5%）。不過，礙於3月以來廣東多個城市因新冠疫情而採取封控措施，上半年的消費增長明顯乏力；另一方面，全省於第二季度末催谷以汽車為主的消費，雖令部分灣區城市的汽車零售在6月見起色，但仍然有城市擺脫不了汽車銷售不樂觀的情况。

灣區內地9市中，上半年經濟增長最多的是惠州，GDP增加3.6%，其次是江門及深圳，同期分別升3.1%及3%，連同佛山和肇慶，這5座灣區城市的GDP增幅均高於全國水平。增幅最差是廣州及中山，只有1%（圖一）。

深社會消費額不增 穗出口減12％

廣州上半年經濟增長較弱，與外貿負增長拖累有關——上半年全市出口總值按年減少12.2%，進口總值按年增3.9%。廣州市統計局解釋，出口按年倒退，主要受去年同期高基數、海運不暢、疫情等因素影響。此外，肇慶未有披露上半年出口數據，但累計今年首5個月出口已錄得5.9%按年跌幅。不過，像東莞、佛山、中山等製造業集中的城市，上半年出口仍保持雙位數升幅，其中中山更按年升27%。

灣區內地9市上半年的零售表現乏善足陳，社會消費品零售總額按年增幅最大的是中山，但也只有2.7%；其次是惠州的2.2%；廣州和江門有1.9%；深圳及肇慶與去年同期持平；珠海與東莞更出現跌幅。雖然增幅不高，不過除了珠海，其他城市的零售總額表現仍高於全國的-0.7%（圖二）。

受首季末及第二季初疫情打擊，為刺激消費，廣東省於5月及6月推動各市舉行消費券活動，另亦增加家電消費的補貼額。而為促進汽車消費，廣東省還提出汽車以舊換新、鼓勵購置新能源車等補貼措施，並增加廣、深的汽車「上牌」（車牌登記）名額。上月底，廣東省上述推動全省消費恢復和升級的做法，獲國家發改委評定為「進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復典型經驗做法」，並向全國推廣。

廣深中山6月車售大增 珠海不樂觀

灣區內地9市公布關於汽車零售的數據顯示，部分城市確實受惠於促進汽車消費的措施，例如增加上牌量的廣深兩市，6月汽車零售分別按年增54.8%及36.2%，投入1億元推動汽車消費的中山亦有37.2%增幅。另一方面，從上半年整體表現看，珠海、惠州及肇慶汽車零售出現倒退，珠海更是連續6個月以「情况不樂觀」形容當地汽車銷售（見表）。

京東集團副總裁 、京東數字科技首席經濟學家沈建光認為，兩大惡性循環正制約內地消費，第一個惡性循環是企業困難造成就業惡化，令市民收入放緩，繼而導致消費低迷；另一惡性循環是隨着就業和預期收入轉弱，市民更重視減負債，消費信心和欲望顯著降溫。他認為，要消除惡性循環，離不開政府發放消費券刺激消費，以及推動汽車、「家電下鄉」和以舊換新，稱相關「下鄉」政策有效撬動農村消費市場，打開更多消費空間。

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