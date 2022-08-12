「海外團隊」稱未曾參與「公務員secrets」運作 無興趣思考港府執法

除離題或虛假 投稿均會刊

「公務員secrets」專頁兩名被捕人被指涉嫌多次透過該社交平台群組發布具引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意的煽動意圖帖文。被問會否刊出所有投稿並不審查，「公務員Secrets 3.0」專頁管理員表示，除非離題或明顯虛假內容，否則所有投稿均會刊出。至於會否擔心營運專頁，以及投稿或留言的公務員可能有違法或被捕風險，管理員稱他們現時身在外地，「對香港政府如何執行惡法，並無興趣思考」。

再有「Secrets」專頁關閉

繼「HA Secrets」及「CUHK Secrets」等同類facebook專頁日前突然無法瀏覽，過往供家長投稿分享育兒及學校事情的「家長Secrets」專頁昨午發帖稱「本專頁今日內關閉，祝小朋友健康快樂成長」。「家長Secrets」專頁在簡介提到「這是一個屬於香港家長發聲的平台」，不再需要被電視台、雜誌、高官或專家代表發帖者的意見和聲音，亦不需要害怕表達意見時暴露身分。本報昨向該專頁查詢為何決定關閉，截稿前沒回覆。