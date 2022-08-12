擲燃彈抗議無封關 兩少年判勞教

官指疫峻重新挑釁 須阻嚇

被告莫熙陽和陳鴻輝（案發時均16歲）承認管有物品意圖損壞財產罪，莫另承認縱火罪。辯方求情稱，莫和陳在文憑試分別考獲5科和4科合格，改過自新，成績進步甚大，陳更獲職業訓練局取錄修讀工程文憑。

練官判刑時指出，被告多次進出酒店房間，房內有汽油彈及工具。6名被告分工及有計劃行事，這非「單獨孤狼式行為」，而是打算重複犯案。當時社會情緒已漸回落，但被告趁疫情嚴峻重新挑釁，在人煙稠密地方犯案，判刑須阻嚇。

練官續稱，年輕不是任意妄為的藉口，兩人縱火前離開酒店，但刑責不比其他被告小。考慮到兩人初犯和讓他們改過，練官終判入勞教中心，又籲他們好好學習。

「陪男友」女被告兩罪成

至於被告林天詠（20歲，女侍應）否認縱火及管有物品意圖損壞財產兩罪，練官昨裁決時提到她患抑鬱症，她供稱和同案男友到過房間。練官形容其說法是「一個小女子只是一心希望陪伴男友」，而僅僅身處現場。不過，林不可能不知房內有人製造汽油彈，警員稱她縱火後更衣逃去，基於整體證據，練官裁定林與其他被告一同犯案。

同案其餘3人早前認罪，陳鴻基（24歲）及陳國強（27歲）判囚4年2個月；劉智曦（16歲）則判入勞教中心。

【案件編號：DCCC 1073-4/20】