中大迎新講座談國安 部分新生提早離場

設於尾段 議員李浩然主講

迎新講座尾段由李浩然主持「國家安全講座」，李先以英、美、德、加等多國為例，說明國安相關法例十分普遍，又稱雖然英國難以在殖民時期為香港就國安立法，但《刑事罪行條例》亦有定明不可煽動仇恨英女王的相關條文。李續說，國家是「國際交往基本單位」和「人們生活和對社會管理的最基本單位」，形容「每一個人都離不開國家」，說明國安的重要。

有學生稱奇怪 「似警告」

李浩然主持講座期間，李兆基樓一個轉播廳內有逾半學生陸續離開，有身處講座現場的新生亦稱，邵逸夫堂上層也有約四分之一人提早離場。入讀工商管理學系的連同學認為，「迎新當日就加（國安講座）有點奇怪」、「好像在警告你」，他在中途離開轉播演講廳；對於大學擬推國安課程，連同學認為「沒有辦法改變」，只好「求其」應付。

入讀社會學系的吳同學說，沒預料到迎新日會談及國安話題，她認為形式尚算輕鬆，但亦感奇怪。她說可接受修讀基本國安課程，但不希望過量，形容「有些東西不談也知道」。

校長段崇智昨未有出席迎新講座，僅透過錄影片段歡迎新生。常務副校長陳金樑致辭時解釋校訓「博文約禮」，強調中大重視學生知識和品格上的雙軌發展。另一副校長汪寧笙和逸夫書院長梁耀堅則分別提醒全球視野和身心健康的重要。

中大早前表示，擬於下學年推出「認識中國」及「國家憲制秩序與香港」兩課程，將要求所有本科生修讀。前者主要從不同角度認識中國歷史及發展；後者課程範圍包括國家發展與國家安全、《基本法》與《港區國安法》的大局觀。