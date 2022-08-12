「都係政府畀」 消費券帶旺美食博覽 原擬花2000元夫婦 即場「加碼」至5000

排隊3天 兩婦贏300罐鮑魚

美食博覽昨早10時開鑼一刻，排前列市民紛紛衝往心儀攤檔搶購一元榴槤冰皮月餅、一元鮑魚雞煲等。「安記海味」於展期首日推出首10名客人可用一元參加投擲鮑魚遊戲，過程熱鬧引來圍觀。勝出的王女士及莫女士每人捧走150罐即食鮑魚。王女士笑稱可帶回家「每日用來做餸，不用買餸」，亦會送給親朋戚友。她稱首次參加類似比賽，與同行的莫女士於周一起便已在會展排隊。莫女士此前已參加數次遊戲，惟每次均落敗，笑說「今年第一次贏」。二人以手拉車拉着多箱「戰利品」，王打算用消費券繼續購買鮑參翅肚等食品。

展商：人流勝去年 盼生意增三成

陶氏夫婦昨早10時進場，陶太笑稱原只打算使2000元，但消費券令預算增加，入場約一小時已花逾3000元買鮑魚禮盒、急凍虎蝦、臘腸和月餅，貨品塞滿買餸車，另要手提環保袋盛載戰利品，但夫婦意猶未盡，陶先生打算再買帶子，預計共花約5000元。70歲梁女士偕兩名退休友人一同掃貨，選購了花膠、鮑魚、月餅、真空原隻雞，共花了3000多元，笑說「消費券都唔夠畀，啱就買多啲囉！」

美食博覽續不設試食環節，首度參展的「葉城記」主打雞煲醬，職員向路過者派發小包裝雞煲醬及炸魚皮，市民只需讚好臉書便可獲派發，負責人葉棟明期望客人「食過返尋味」，日後再購買其公司產品，認為今年設展可推廣品牌，接觸更多市民。

參展商均稱首日人流較去年同期多，每年均會參展的「超力國際食品」，其高級市場主任麥小姐稱開幕至下午人流陸續增加，盼今年生意額較去年增三成。麥又稱，有八成客人以消費券付款，有客人付款時稱「都係政府畀錢㗎啦！」她認為今輪消費券金額雖較往年小，對刺激銷情仍有幫助。代理日本食品的「味珍味」市場策劃經理何小姐稱，午膳起人流增加，顧客較去年多，盼今年生意額增逾一成。