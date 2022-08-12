海關截躉船拖船 檢值1.15億元私煙

黄雨下走私 6人被捕

海關港口及海域科海域行動組高級督察黃芷欣稱，海關上周五根據風險管理和數據分析，發現該可疑躉船和拖船，隨即於早上10時截查躉船和拖船。船上6名船員，報稱躉船載有5個貨櫃，將在油麻地卸貨區卸貨。

海關初步檢查發現，躉船載有3個40呎貨櫃和兩個20呎貨櫃，其中3貨櫃編號無效，船主亦未能提供5貨櫃的詳細文件或資料，關員其後發現內藏大批私煙，拘捕船員。海關稱會繼續追查私煙來源和去向，不排除有更多人被捕。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任陳寶田稱，當時正值黃色暴雨，海面環境惡劣，懷疑藉惡劣環境走私，減低被截獲風險。鑒於疫情有緩和迹象，物流業回復正常，海關估計會有不法之徒趁機快速補充貨源，以供市面私煙市場。

截至前日，海關今年檢獲共3.8億支懷疑未完稅香煙，市值約10.4億元，應課稅值約7.2億元，較上年同期上升53%。海關稱會繼續加强源頭堵截，利用針對儲存及分銷販賣的執法策略，於各層面打擊私煙。