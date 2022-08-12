涉偷少訊活動書券 女警稱派予「抽不到獎的小朋友」

稱前夫離開 曾想自殺 要服藥

庭上播放被告陳惠嫻（47歲）的錄影會面，被告稱前夫約2016年離開，曾想過自殺，對方家人斥她「黐線」，精神壓力很大。被告續稱，2018年接受甲狀腺切除手術，其後定期覆診，「要食一世藥」，並指沒有服藥便會精神恍惚、手震及疲累，她亦不肯定當日有否服藥。

被問為何出席2019年12月21日的大埔區少年警訊聖誕聯歡會及學校支會頒獎典禮，被告稱因調職後未與同事好好道別，另她從其他警民關係組同事口中得知活動，亦有人邀請她參加，但忘記是哪名同事邀請。她稱，當日曾進入不同房間，「周圍睇吓、坐吓，回憶返之前」。

被告又稱，看到兩個USB「幾得意」，並知道同事有購買紀念品派發，故取走USB。被告續稱，當日很多小朋友因抽不到獎，但他們想要禮物，故取了書券派發給小朋友，但對派發的數量並不清楚，且事後太忙故未有告知同事。另部分搜出的書券，則由被告買來自用。

被告提及，以往在該部門工作，知道閉路電視位置，稱整件事「我唔知做緊乜、唔知點解會咁」。她又一度哽咽，稱不肯定是否面對很大壓力，又稱被控盜竊，「我知道好多人好失望」。案件今續。

【案件編號：FLCC 1364/21】