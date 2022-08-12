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灣仔大榮華憂無錢出糧月底結業 主理人梁文韜：疫情衝擊 業界促放寬宴席人數

【明報專訊】繼鳳城酒家上環總店和中環蓮香樓結業後，再有老字號酒樓不敵新冠疫情宣布結業。大榮華圍村菜灣仔店在店外貼出通告，稱受疫情衝擊，將營業至本月28日。大榮華圍村菜主理人、人稱「食神韜韜」的梁文韜昨向本報表示，疫情打擊下該店蝕本經營，更憂「冇錢出糧」，因此決定結業。香港餐飲聯業協會會長黃家和則表示，宴席人數限制令酒家難經營，建議放寬宴席至360人及12人一枱。

1950年代劉培齡及趙聿修在元朗創立榮華酒樓，兼售月餅及唐餅，至1975年在元朗安寧路開設傳統中式酒樓大榮華。1990年代大榮華曾經歷結業和重開，重開後的大榮華除主打圍村菜，亦有傳統中式點心，3間分店全由梁文韜主理。去年大榮華圍村菜九龍灣店結業，灣仔店近日亦宣布本月28日後結業，餘下元朗一店繼續經營。

主打圍村菜 元朗店續營業

大榮華圍村菜灣仔店外貼出結業通知，稱近3年受疫情影響，嚴重衝擊飲食業，灣仔店決定營業至本月28日，稱感激顧客支持，造就灣仔榮華50多年光景。至於元朗大榮華則仍由梁文韜主理。告示又稱，榮華餅家各門市全線照常營業。

梁文韜向本報解釋該店結業原因，稱恐「冇錢出糧咪唔做」，以免拖欠薪金要員工到勞工處申索。他表示原以出租地舖補貼酒樓支出，惟舖位現時無人租用，加上早前社交距離措施禁晚市堂食，灣仔大榮華生意一落千丈，「商業區夜晚冇客人點做？」他表示，位於元朗的大榮華總店生意同受打擊，但會繼續經營，現時會於下午3時半截單，不做下午茶。

原靠出租地舖幫補 現無租客

香港經貿商會會長李秀恒昨偕友人一同到灣仔大榮華用膳。他稱光顧大榮華酒樓20多年，平均每個月均到此用膳，可惜灣仔分店結業，「最近蓮香也結業，我們這些一起與香港成長的人，感到很難過」。李續說，老店結業反映本港經濟出現問題，市民減少外出消費，旅遊業冰封，致飲食業經營艱難。

茶客嘆香港特色事物逐一消失

居於沙田的朱小姐昨偕母親到灣仔大榮華用膳，朱小姐稱她們是酒樓常客，已光顧10多年，上周才特地駕車到元朗店用膳，她昨到達灣仔店才知悉酒樓即將結業，對此可惜，嘆具香港特色的事物逐一消失。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，早有聽聞灣仔大榮華結業的消息，相信與疫情有關，稱今年不少食肆蝕本營運，以往依靠宴席收入的酒樓尤甚，估計會有酒家陸續結業。他說，現時社交距離措施下，縱舉辦宴席仍受限一枱8人和最多120人，重挫酒樓茶樓生意。如轉型做外賣和散客堂食，人手或需收縮。黃建議政府放寬宴席人數限制至360人，以及12人一枱，以助酒樓挽回生意。

相關字詞﹕梁文韜 榮華 大榮華

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