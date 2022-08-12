珠寶店爆竊 5匪落網起七成贓物

警查天眼 同日拉人

涉事店舖為將軍澳厚德邨TKO Gateway商場東翼「福滿臨珠寶」。警方東九龍總區重案組第2B隊主管高級督察甄皓妍昨稱，前日凌晨4時許上址防盜警鐘鳴響，保安趕至發現有人爆竊報案求助，警方到場時賊人已逃去。

警方到場發現珠寶店捲閘半掩，飾櫃有撬開及搜掠痕迹。點算後發現共119件金器、玉石及寶石等飾物被盜，損失約106萬元。警方翻看大量閉路電視錄影及情報分析後，當日下午以「入屋犯法」罪於尖沙嘴、油麻地及屯門拘捕3男2女，年齡介乎54至69歲，他們報稱無業及清潔工。警方在被捕人住處及身上起回犯案衣物，以及87件被盜飾物，價值約70萬元，另尋獲協助賊人作案後逃跑的車。

據悉，竊匪手法純熟，犯案過程僅兩分鐘。警方表示竊匪熟悉出入商場路線，並刻意選擇打風時段犯案，形容部署周密，相信有預謀。警方又稱，商場四通八達，通道連接周遭，後門前門均沒上鎖，但場內有24小時保安駐守，警方相信賊人趁保安短暫離開，迅速經後樓梯進入犯案。