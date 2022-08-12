李家超：要搶創科人才 施政報告着墨

錢國強表示，該線上諮詢會有60至70人出席，參與者包括創科業的協會及商會代表、不同研究機構及大學代表、中科院院士等，其間特首主要聽取意見，未有特別表態。錢稱，綜合當日意見，業界關注包括如何吸引人才來港、留住本地人才、在中學及大學培育科研人員、促進大學科研成果轉化等。

業界關注 倡循入境徵稅着手

對於李家超提到認同需「搶人才」，錢國強稱人才是業界關心環節，以軟件開發為例，「最大挑戰是缺人才，有些項目進度因而受限，很多行家已提出過」。他建議政府循入境政策及稅務安排着手。他稱，現時人才引進計劃申請繁複，入境處審批時未必了解業界所需，建議日後為創科界設專門人才引入機制，就審批原則諮詢業界。稅務方面，錢表示海外不少國家設「雙重徵稅」，認為政府可提供優惠。他又期望政府日後擬定政策方向後與業界討論執行細節。

議員倡聚焦高端產業 4方面支援

出席同一線上諮詢會的邱達根稱，當日逾半業界均關注人才問題，他建議，本港應聚焦發展金融科技、生命科技、數據經濟，及晶片生產等高端產業；而針對上述範疇，政府需在土地、人才、投資及政策4方面提供支援。他舉例，發展創科需土地設廠、人才來港需住屋及照顧子女上學。他又建議政府參考外國政府做法，設專項基金吸引人工智能公司落戶，並推出措施方便企業將業務推展至大灣區城市。