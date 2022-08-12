行會非官守成員 林健鋒任20受薪董事職務

任6上市公司受薪董事

鄭慕智：有好制度處理利益衝突

根據利益申報資料，鄭慕智和梁高美懿分別在6間和4間上市公司擔任受薪董事，包括多個地產商和財團。鄭慕智是嘉華國際非執董、粵海投資及中華煤氣獨立非執董。梁高美懿則是新鴻基地產和中移動獨立非執董。另一行會成員、全國政協委員陳清霞亦在5間公司擔任獨立非執董，當中包括兩家上市公司。

收回粉嶺高球場 會籍涉利益衝突？

葉劉：行會避席 我有權市民身分發言

5名上屆過渡的成員葉劉淑儀、林健鋒、劉業強、任志剛和湯家驊，繼續申報擁有香港高爾夫球會會籍。葉劉淑儀早前表示，政府應審慎考慮是否收回粉嶺高球場建屋，對於會否令外界感覺有利益衝突，她強調是以市民身分發表意見，會盡量就身分向外界解釋清楚，「我有權發言，為何我無權發言？為何要打壓我？」葉太稱，行會討論涉及高球會事項時，有會籍成員須避席。李家超擔任特首後，她從未與對方討論高球會議題。

湯家驊：開明社會不應視高球會員為敵

湯家驊則表示，有會籍的行會成員須避席涉高球會的議程，不能影響政府決策，認為沒有利益衝突。他稱，開明社會不應視高球會會員為敵，「我不覺得因為你是高爾夫球會（會員）就是衰人，這完全不能接受」。