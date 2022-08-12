3局長英澳星置業 何永賢：不怕制裁 高官利益申報 許正宇7物業最多

根據申報資料，何永賢在香港擁有3項物業和1個車位，另外在新加坡擁有一個工程仍在進行的物業，惟未列明用途，是新任司局長中最多。何永賢透過新聞秘書回覆本報查詢，表示於2020年購入新加坡物業，預備未來出租，又稱不擔心有關物業會受外國制裁影響。對於擁有多項物業與其主管房屋事務的工作會否有衝突，局方僅披露何永賢分別於2006、2009和2017年購入3個本港物業。

許正宇1單位今屆改與妻共同擁有

盧寵茂申報3個香港住宅單位，另外與妻子共同擁有一個在英國的空置住宅單位。本報向他查詢有關物業於何時購置和主要用途，以及會否擔心受外國制裁影響，至截稿前未獲回覆。孫東申報的物業則包括3個位於九龍城的住宅單位，另有一個位於北京的住宅單位。

綜觀全部21名司局長，許正宇申報物業最多，共擁有7項物業和4個車位，其中包括4個香港住宅單位，以及3個分別位於杭州、新加坡和澳洲的住宅單位。其中位於澳洲的物業，許正宇於上屆政府申報由妻子全資擁有，而最新申報則由他和妻子二人共同擁有，各佔一半權益。對於是否擔心其海外物業受外國制裁影響，許正宇透過新聞秘書回覆稱因屬私人事務，所以不評論。

李家超1單位1車位 楊潤雄無物業

特首李家超申報與妻子共同擁有一個位於油尖旺區的自住物業及車位，而文化體育及旅遊局長楊潤雄則是唯一一名官員申報沒有擁有任何物業。

劉業強新界擁地456幅

李國章持34單位17車位

行會成員當中，港大校委會前主席李國章申報的物業單位最多，共有至少34項物業單位和17個車位，鄉議局主席劉業強擁有至少12項物業，兩人另外都有以幢計的物業。劉業強亦有456幅位於新界的土地，以及兩幅位於佛山的廠地。林健鋒亦有9個物業單位，和一幢12層的工業大廈。

多名行會成員均申報在海外擁有物業，當中李國章和保監局前主席鄭慕智均分別申報於英國倫敦擁有兩個物業，全國政協陳清霞申報在加拿大多倫多有兩個物業，恒生前行政總裁梁高美懿則在澳洲悉尼有1個物業。