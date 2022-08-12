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涉與少女非法性交 3警控10罪10月再訊

【明報專訊】15歲少女早前在交友程式結識4名男子並發生性行為，4人被揭發均為警員，其中3人被控向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為、與年齡在16歲以下的兒童非法性交、製作兒童色情物品共10罪，3宗案件昨在沙田裁判法院提堂。控方申請將3案押後至10月7日，以待準備文件轉介至區域法院。3人獲准以原有8000元保釋外出、不得離港，以及不得直接或間接接觸控方證人等。

3名被告為姚燕武（27歲）、賴子樑（26歲）及吳星熠（26歲），均報稱公務員。姚被控兩項向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪、一項煽惑年齡在16歲以下的兒童與他或向他作出嚴重猥褻作為罪，以及一項與年齡在16歲以下的兒童非法性交罪，即於2021年9月30日，煽惑年齡16歲以下的女童X，與他或向他做出嚴重猥褻行為；另在2021年1月1日至2022年2月15日之間的某3日，在荃灣大河道85A號1樓翠園賓館兩度向X做出嚴重猥褻行為，即兩次口交，以及與X非法性交。

賴子樑被控兩罪，即2021年12月1日在沙田源康街1號帝逸酒店某房間，企圖與X非法性交，以及同日以手機製作含兒童色情內容的一張圖片及一段影片。

吳星熠則被控4罪，即2021年11月24日及2022年1月17日與女童X作出嚴重猥褻行為；另於2021年12月25日與X非法性交，以及同日用手機製作包含兒童色情內容的4張圖片。

據了解，該少女以交友程式「Heymandi」結識4名男子，並分別發生性行為。其中一名27歲男警經警方調查及徵詢法律意見後獲釋，惟警方稱該男警將繼續停職，以接受警方內部紀律覆檢。

【案件編號：STCC1810-1812/22】

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