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VIET SPA賣淫案 巡查警：見蔡展鵬與女子處一室

【明報專訊】時任警務處國安處長蔡展鵬涉光顧灣仔無牌按摩院VIET SPA，3女1男否認經營賣淫場所等，昨於東區裁判法院續審。庭上首度有警員確認，蔡展鵬與洋名為「Jessica」的女子共處一室，警員敲門巡查揭發事件。警員在盤問下承認，蔡展鵬並非喬裝掃蕩行動的一分子，但不肯定蔡有否光顧按摩院服務。警員又稱，自己沒查問蔡展鵬為何身處現場，亦沒有檢查對方的身分證，「交畀案件主管處理係最恰當」。

沒問蔡為何在場 通知案件主管

4名被告為李亦晴、元秋香、張明芳及胡炳雄。警方2021年3月19日搜查涉事按摩院，警員陳曉斌負責拘捕次被告。陳稱曾巡查按摩院房間，在「7號房」發現一男一女，包括蔡姓高級男警官及洋名為Jessica的女子朱小娟（譯音）。

辯方資深大律師李頌然問及男警官身分，陳曉斌稱「我當時認得佢，未能夠100%肯定係佢」，但同意對方常出現於新聞畫面和警隊網頁。辯方大律師戴偉奧及後指出，男警官的身分是掌管警方國安處的蔡展鵬，陳點頭說「當時係」。

辯方一度以「蔡先生」稱呼蔡展鵬，問陳有否向「蔡先生」調查案件。陳遲疑數秒後，說自己沒有調查此事。辯方又問，當時按摩院的顧客是否包括兩名喬裝警員和「蔡先生」，陳表明不同意，「兩位放蛇警員唔係顧客……咁蔡先生，我唔肯定佢係咪光顧（按摩院）」。

未寫入記事冊 「無確認身分」

陳憶述，當時在7號房間外敲門，不久就有人開門，房內發現蔡展鵬和女子Jessica。陳遂通知案件主管，「案件主管隨即去處理蔡展鵬，我帶女子離開房間」。辯方質疑，陳敲門數分鐘後有人開門叫蔡展鵬離開。陳稱不清楚此事，亦否認蔡展鵬曾對警員大發雷霆。被問到為何沒有將遇上蔡一事寫入警員記事冊，陳稱無必要這樣做，「我認得出佢係蔡先生，但由始至終都無確認佢身分，我同佢接觸非常非常之短暫」。

曾與蔡展鵬共處一室的Jessica，至昨沒出庭作供。審訊首日，喬裝為按摩院顧客的警員郭建燊表示，曾接受按摩師Jessica服務，其間她曾推銷4項價值500至800元的手淫服務。聆訊今續。

【案件編號：ESCC1161/21】

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