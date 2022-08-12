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律政司擬允簽保後續檢控 藏伸縮棍青年上訴駁回

【明報專訊】2019年12月8日凌晨，中五男學生於大圍被搜出一支鋼製伸縮棍，被控一項公眾地方管有攻擊性武器罪，律政司被指在審訊前一度同意以簽保守行為處理案件，其後繼續檢控，男生最終罪成判入更生中心。男生就擱置聆訊的裁決上訴，高院昨頒下判辭駁回，稱他面對嚴重罪行，若不讓他受審才是有違公眾利益。

官：繼續審訊方符公眾利益 控方「知錯轉軚」無惡意

上訴人為楊天聰（案發時18歲）。案件爭議在前年9月律政司曾去信辯方稱準備接納讓上訴人簽保守行為，並要他遵守一系列條件，惟27小時後通知辯方決定繼續檢控。其間辯方曾在裁判官席前申請永久擱置聆訊遭駁回，而上訴人於審訊後被裁定罪成。

上訴方早前陳辭稱原審裁判官犯錯，又以政府官員應忠於自己的承諾、維持刑事司法制度公正等理由，要求高院行使酌情權，永久擱置法律程序。代表答辯方的律政司稱上訴方「斷章取義」。

法官張慧玲在判辭表示，當時正值社會暴力示威高峰期，上訴人案發時除管有伸縮棍，還備有頭盔、防毒面罩、護膝等，所涉罪行嚴重，上訴庭亦多次表明，在此社會背景下藏有攻擊性武器，必須判處阻嚇刑罰，即使初犯年輕人都要判處監禁。

張官在平衡公眾利益後，認為案件須繼續審訊才符合公眾利益，「明白控方出爾反爾，上訴人的希望是落空」，但檢控權在控方。就本案情况，當時控方提出「準備」有條件接受上訴人簽保守行為，明顯將重心集中於上訴人年齡及無刑事紀錄，其後控方經衡量知悉錯誤，短時間通知辯方改變主意，此舉並無惡意。

指案情嚴重 法庭未必准簽保

張官說，即使控方沒改變主意，張官不排除法庭會以案情太嚴重，不接納簽保守行為。張官經考慮下，駁回上訴人申請。

【案件編號：HCMA450/21】

（反修例風暴）

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