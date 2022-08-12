爆眼女出院紙 列眼球破裂鼻骨折 法援拒助 事主棄提控

本報就本案向法援署及警方查詢，均表示將稍後回覆。

一般人身傷害申索限3年 昨屆滿

早前有網民於網上討論區發布爆眼女子K索償進展。該用戶昨再發文稱，今年7月12日接獲法援署的中止援助通知，經現實考慮後決定放棄提控。據《時效條例》，一般人身傷害提出申索有3年限期，事主須於今年8月11日（即昨日）或之前入稟法院。有律師透露，雖然超過3年限期亦可入稟，惟須獲法庭酌情處理。

另外，帖文亦公布聲稱是事主的出院紙，顯示入院日期為2019年8月11日，而多項個人資料則被遮蓋。事主獲送往伊利沙伯醫院急症室，其後轉送某病房，接受眼科及耳鼻喉專科醫生治療。事主傷勢包括面部裂傷（laceration of face），右眼外傷性白內障（traumatic cataract），右眼球破裂（ruptured eyeball），鼻骨（nasal bones）、顴骨（malar bones）及上頜骨（maxillary bones）均開放性骨折（open fracture），以及事主曾受襲擊。據了解，該出院紙確為K的出院紙。

出院紙列面部多處骨折 外傷性白內障

翻查資料，事主的法律團隊5月收到法援署來信要求回覆，再決定會否提供法援。署方稱預料警方聲稱使用此等武力為合理及可接受；單純疏忽不足以構成惡意傷害；追究警員行為責任，需建基於惡意傷害，即必須證明開槍警員有意為之。

明報記者

（反修例風暴）

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