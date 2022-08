除咗陳官,律政司長林定國都會就「內地與香港特區的司法互助安排:過去、現在與將來」演講。高院首席法官潘兆初就會負責開場白同總結。

法律界:唔係打正旗號學「習」 色彩稍淡

不過,有法律界人士提醒,座談會嘅主題唔係打正旗號開學「習」會,而係以「香港法律制度的延續及發展;內地與香港司法互助安排」(Seminar on the Continuation and Development of the HKSAR's Legal System and the Mutual Legal Assistance Arrangements between the Mainland and the HKSAR)為主題,學習色彩就相對無咁濃厚。

除此之外,當日成場座談會都會用英文。