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2022年8月11日星期四
港聞二
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教局：須提醒學生主動申報黃碼 教界盼清晰指引
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蓮香樓去年起拖欠MPF 積金局：正追討38萬
336人入醫科 中大攬六成 港大醫科44%收聯招新低 7年未達承諾
盼海外交流實習 有狀元放榜後「轉會」
電檢令刪一秒「非法佔領」 學生得獎動畫撤映
爆竊失80萬貨 珠寶店批商場通道全日開
護新聞材料 爭議國安法「指明證據」無涵蓋 黎智英一方指國安手令繞過高院規程
4警涉與15歲女性交 3被控1無條件釋放
5歲女虐殺案 囚終身生父繼母上訴駁回
VIET SPA案 辯方問拘捕日曾否見「高級警」 放蛇警：沒有
爺狎孫女案 事主：祖母稱「被摸係榮幸」
石屎突墜壓毁工作台 將藍隧道3人跌傷
美食展黃碼客止步 展商：下月去星洲 稱縮檢疫難即時見效 盼日後放寬吸引外商
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【Emily】教局辦網上研討 助教員識別學生精神健康
【Emily】港區省級政協聯 想年底每日兩萬人通關
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【明報專訊】（請看附圖）
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