港聞

港聞二

房屋局長何永賢車位僭建 「工程複雜」接通知13年始拆除

【明報專訊】房屋局長何永賢與丈夫被指名下一個車位僭建簷篷約13年，有報道指何永賢與丈夫於2006年購入半山一個屋苑單位連露天車位，兩年後屋宇署發出「警告通知」要求拆去車位僭建簷篷，惟未被遵從，車位釘契。何永賢回覆稱，涉事車位的「鐵皮上蓋」已於今年初拆除，移除工程複雜，需較長時間研究及商討。

屋宇署2008年警告還原

車位釘契 今年初拆僭建

據網媒「香港01」報道，何永賢與丈夫2006年以1250萬元購入一個半山屋苑單位及露天車位，其中車位僭建簷篷，屋宇署2008年發出「警告通知」，要求業主兩個月內還原，惟僭建物一直未移走，車位被屋宇署釘契。僭建簷篷位於屋苑平台近山坡擋土牆，該處共劃出11個車位。報道指近日屋苑露天停車場的僭建簷篷已拆除。

何永賢透過新聞秘書回覆，稱涉事「鐵皮上蓋」今年初已經拆除，「鐵皮上蓋」在她購入車位前已存在，並非為單一車位而設，「上蓋」與旁邊石牆及其他5至6個車位相連，清拆牽涉石牆安全和石牆樹的保護方案，以及與其他業主車位商討，工程複雜，管理公司需時安排專業人士研究和勘察、招標及聘請承辦商等工作，以及與其他業主討論。

何稱相連數車位 涉石牆樹

過去數年催促管理公司跟進

何永賢過去數年曾多次去信管理公司要求盡快跟進處理有關僭建物。

屋宇署回覆查詢稱，涉事車位搭建物沒有明顯危險，不屬須予以取締類別的現存僭建物，署方人員最近視察後確認露天車位上的僭建物已拆除，已通知土地註冊處註銷與該僭建有關的「警告通知」。

本土研究社成員陳劍青表示，前特首梁振英10年前參選時被揭發大宅僭建，高官和從政者應警惕「知法犯法」問題，何永賢身為房屋局長，曾僭建13年未解決，處理房屋法規時將較難令人信服。

相關字詞﹕陳劍青 僭建 何永賢

上 / 下一篇新聞

2%幼童打科興 醫生：家長等復必泰 劉宇隆籲速購幼童版 衛署稱正洽購
2%幼童打科興 醫生：家長等復必泰 劉宇隆籲速購幼童版 衛署稱正洽購
永安：泰韓自由行機票訂單升3倍 縱橫遊稱接逾百查詢
永安：泰韓自由行機票訂單升3倍 縱橫遊稱接逾百查詢
接300紅黃碼查詢 1涉顏色錯 政府：系統無法偵錯 靠錯碼者查詢
接300紅黃碼查詢 1涉顏色錯 政府：系統無法偵錯 靠錯碼者查詢
教局：須提醒學生主動申報黃碼 教界盼清晰指引
教局：須提醒學生主動申報黃碼 教界盼清晰指引
兒童醫院血科病房4員工染疫 部分人曾照顧患者
兒童醫院血科病房4員工染疫 部分人曾照顧患者
蓮香樓去年起拖欠MPF 積金局：正追討38萬
蓮香樓去年起拖欠MPF 積金局：正追討38萬
336人入醫科 中大攬六成 港大醫科44%收聯招新低 7年未達承諾
336人入醫科 中大攬六成 港大醫科44%收聯招新低 7年未達承諾
盼海外交流實習 有狀元放榜後「轉會」
盼海外交流實習 有狀元放榜後「轉會」
電檢令刪一秒「非法佔領」 學生得獎動畫撤映
電檢令刪一秒「非法佔領」 學生得獎動畫撤映
爆竊失80萬貨 珠寶店批商場通道全日開
爆竊失80萬貨 珠寶店批商場通道全日開
護新聞材料 爭議國安法「指明證據」無涵蓋 黎智英一方指國安手令繞過高院規程
護新聞材料 爭議國安法「指明證據」無涵蓋 黎智英一方指國安手令繞過高院規程
4警涉與15歲女性交 3被控1無條件釋放
4警涉與15歲女性交 3被控1無條件釋放
5歲女虐殺案 囚終身生父繼母上訴駁回
5歲女虐殺案 囚終身生父繼母上訴駁回
VIET SPA案 辯方問拘捕日曾否見「高級警」 放蛇警：沒有
VIET SPA案 辯方問拘捕日曾否見「高級警」 放蛇警：沒有
爺狎孫女案 事主：祖母稱「被摸係榮幸」
爺狎孫女案 事主：祖母稱「被摸係榮幸」
石屎突墜壓毁工作台 將藍隧道3人跌傷
石屎突墜壓毁工作台 將藍隧道3人跌傷
美食展黃碼客止步 展商：下月去星洲 稱縮檢疫難即時見效 盼日後放寬吸引外商
美食展黃碼客止步 展商：下月去星洲 稱縮檢疫難即時見效 盼日後放寬吸引外商
電腦節下周開幕 主辦冀消費券增營業額
電腦節下周開幕 主辦冀消費券增營業額
前地勤盜梁振英子航空公司帳戶 認刑毁判80小時社服
前地勤盜梁振英子航空公司帳戶 認刑毁判80小時社服
涉偷少訊書券USB 女警：紀念品人人可拿
涉偷少訊書券USB 女警：紀念品人人可拿
《警聲》：警隊四大方針 維護國安居首
《警聲》：警隊四大方針 維護國安居首
大灣區GBA專題：港推資助計劃 助港生內地升學
大灣區GBA專題：港推資助計劃 助港生內地升學
大灣區GBA專題：太古中國獎學金 每年資助4萬
大灣區GBA專題：太古中國獎學金 每年資助4萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】司法機構都搞「習講話」座談 終院法官律政司長演講 主題「港法制延續」
【Emily】司法機構都搞「習講話」座談 終院法官律政司長演講 主題「港法制延續」
【Emily】睇消費券效果 財爺搭巴士歎茶記
【Emily】睇消費券效果 財爺搭巴士歎茶記
【Emily】新疆爆疫 人代考察又押後
【Emily】新疆爆疫 人代考察又押後
【Emily】田二少：若免專才BSD 應禁賣10年
【Emily】田二少：若免專才BSD 應禁賣10年
【Emily】何俊賢倡膠袋費收現金6毫 「令人嫌煩」 謝偉銓話兩元先「肉赤」
【Emily】何俊賢倡膠袋費收現金6毫 「令人嫌煩」 謝偉銓話兩元先「肉赤」
【Emily】教局辦網上研討 助教員識別學生精神健康
【Emily】教局辦網上研討 助教員識別學生精神健康
【Emily】港區省級政協聯 想年底每日兩萬人通關
【Emily】港區省級政協聯 想年底每日兩萬人通關