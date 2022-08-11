房屋局長何永賢車位僭建 「工程複雜」接通知13年始拆除

屋宇署2008年警告還原

車位釘契 今年初拆僭建

據網媒「香港01」報道，何永賢與丈夫2006年以1250萬元購入一個半山屋苑單位及露天車位，其中車位僭建簷篷，屋宇署2008年發出「警告通知」，要求業主兩個月內還原，惟僭建物一直未移走，車位被屋宇署釘契。僭建簷篷位於屋苑平台近山坡擋土牆，該處共劃出11個車位。報道指近日屋苑露天停車場的僭建簷篷已拆除。

何永賢透過新聞秘書回覆，稱涉事「鐵皮上蓋」今年初已經拆除，「鐵皮上蓋」在她購入車位前已存在，並非為單一車位而設，「上蓋」與旁邊石牆及其他5至6個車位相連，清拆牽涉石牆安全和石牆樹的保護方案，以及與其他業主車位商討，工程複雜，管理公司需時安排專業人士研究和勘察、招標及聘請承辦商等工作，以及與其他業主討論。

何稱相連數車位 涉石牆樹

過去數年催促管理公司跟進

何永賢過去數年曾多次去信管理公司要求盡快跟進處理有關僭建物。

屋宇署回覆查詢稱，涉事車位搭建物沒有明顯危險，不屬須予以取締類別的現存僭建物，署方人員最近視察後確認露天車位上的僭建物已拆除，已通知土地註冊處註銷與該僭建有關的「警告通知」。

本土研究社成員陳劍青表示，前特首梁振英10年前參選時被揭發大宅僭建，高官和從政者應警惕「知法犯法」問題，何永賢身為房屋局長，曾僭建13年未解決，處理房屋法規時將較難令人信服。